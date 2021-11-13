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Систему оплаты обновили в общественном транспорте Нур-Султана

12.11.2021, 17:45 189514
Фото: акимат Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 12 НОЯБРЯ - City Transportation Systems презентовали обновленную систему электронной оплаты проезда в общественном транспорте Нур-Султана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Обновленная система включает в себя переход на онлайн-режим пополнения транспортных карт. Также станет доступна оплата банковскими картами, сообщает официальный сайт столичного акимата.
 

В рамках пилота пассажир может произвести оплату с помощью карты VISA и Mastercard, а также смартфона, оснащенного системой NFC. Для проведения транзакции достаточно приложить их к специальному терминалу, размещенному рядом с валидатором", - проинформировали в пресс-службе. 

 
В СТS отметили, что тестирование системы проходит на трех автобусах городского маршрута №61 и трех пригородных - №309, 310, 315.
 
Пилотный проект позволит протестировать валидаторы оплаты проезда банковской картой различных поставщиков перед полноценным масштабированием на всех маршрутах.
 

Важно отметить, что данные нововведения никак не скажутся на стоимости проезда, все тарифы останутся прежними. Кроме того, обновление системы будет осуществлено исключительно за счет инвестора, то есть бюджетные средства не задействуются. Основными критериями выбора разработчика для нас, в первую очередь, является комфорт пассажиров и безболезненность перехода на новую систему", - сказал председатель правления ТОО "City Transportation Systems" Бекмырза Игенбердинов.

 
На сегодняшний день средний пассажиропоток в столичном общественном транспорте составляет более 600 тысяч человек. Пассажиры могут оплатить проезд двумя способами: транспортной картой и сканированием QR-кода. Для этого имеются 13 видов различных приложений (Transcard, Kaspi.kz, Homebank, приложения сотовых операторов и так далее). При 100%-ной безналичной системе доля оплаты транспортными картами составляет 52%, QR-кодом - 48%. Стоимость проезда сегодня составляет 90 тенге. В компании, подчеркнули, что эта сумма не менялась в течение 7 лет.
 

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Гололед и туман ожидаются на большей части Казахстана в субботу

13.11.2021, 09:31 48898
Гололед и туман ожидаются на большей части Казахстана в субботу
Фото: premiersto.ru
НУР-СУЛТАН. 13 НОЯБРЯ - В субботу, 13 ноября, на большей части страны ожидаются туман, гололед, усиление ветра, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Южные регионы страны будут под влиянием поля повышенного давления, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков. Погоду на остальной части республики по-прежнему будет определять ложбина северо-западного циклона, с которой пройдут осадки, в северных регионах преимущественно снег. На большей части страны ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
На северо-западе, юго-востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром на юго-востоке области - туман. 
 
Днем на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель, ночью и утром на западе области - туман. 
 
Ночью в горных районах, днем в северной части и юге Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, на большей части усилится ветер до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на северо-западе Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель, ночью и утром на юге области - туман, днем на севере области усилится ветер до 15-20 метров в секунду.
 
Ночью на востоке, днем на севере Павлодарской области ожидаются гололед, туман, днем на юге области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
На севере, северо-западе, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере Актюбинской, Костанайской областях ожидаются гололед, низовая метель, на севере Актюбинской, на востоке Костанайской областях усилится ветер до 15-20 метров в секунду.
 
На севере, востоке Атырауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на северо-западе Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В горных районах Жамбылской области ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
 

Подведены итоги республиканского конкурса знатоков казахского языка

12.11.2021, 18:19 205498
Подведены итоги республиканского конкурса знатоков казахского языка
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 12 НОЯБРЯ - Акмолинская область получила Гран-при республиканского конкурса "Государственный язык-символ Независимости", организованного Комитетом языковой политики Министерства образования и науки Республики Казахстан среди молодежи других этносов, посвященного 30-летию независимости страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Конкурс проведен с целью расширения сферы применения государственного языка, повышения интереса к государственному языку среди представителей других этносов, воспитания патриотизма молодого поколения.
 
В онлайн-конкурсе приняла участие молодежь других этносов в возрасте от 21 до 35 лет из 14 областей республики и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, сообщает управление внутренней политики.
 
Как отметили организаторы, на первом этапе конкурса участники представили короткометражные видеоролики, где они рассказали о своих интересах и достижениях в изучении казахского языка, прочитали отрывки из произведений известных казахских поэтов и писателей, в следующем этапе раскрыли тему истории и великих личностей казахского народа, казахской земли и ее регионов, на последнем этапе писали эссе на тему "Меніѕ Тјуелсіз Ќазаќстаным".
 

После обсуждения жюри Гран-при конкурса присуждено Анастасии Ирубаевой, учителю казахского языка и литературы средней общеобразовательной школы села Арайлы Целиноградского района Акмолинской области", - прокомментировали в комитете языковой политики.

 

Конкурс прошел на высоком уровне, кандидаты из разных регионов приложили максимум усилий. Я очень рада, что стала победителем в сегодняшнем конкурсе. Моя цель - внести свой вклад в будущее страны и укрепить статус государственного языка", - поделилась победительница творческого состязания. 

 
Стоит отметить, что представители Акмолинской области и ранее неоднократно занимали призовые места в республиканских конкурсах.
 

В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

12.11.2021, 18:13 206335
В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 12 НОЯБРЯ - В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 13 ноября на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе области ожидается гололед, низовая метель. Ночью и утром на западе области возможен туман, ветер юго-западный, ночью до 5-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, на юго-западе порывы будут достигать 25 метров в секунду.
 
Ночью и утром на юге Карагандинской области ожидается туман. Днем на северо-западе области ожидаются гололед, низовая метель, ветер юго-западный. Днем на севере области порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.
 
В Западно-Казахстанской области, на северо-западе, севере, востоке ожидаются гололед, низовая метель, ветер юго-западный, с переходом на северо-западный. На севере, востоке области порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-западе и юго-востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ночью и утром на северо-востоке области возможен туман. На севере ожидается юго-западный ветер, на юго-востоке области порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на северо-западе Кызылординской области ожидается ветер западный, юго-западный до 15-20 метров в секунду.
 
Ночью на севере, днем на большей части Актюбинской области ожидается низовая метель, гололед, ветер юго-западный. В северной половине области ветер будет достигать 15-20 метров в секунду.
 

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