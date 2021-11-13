Систему оплаты обновили в общественном транспорте Нур-Султана

Обновленная система включает в себя переход на онлайн-режим пополнения транспортных карт. Также станет доступна оплата банковскими картами, сообщает официальный сайт столичного акимата.
В рамках пилота пассажир может произвести оплату с помощью карты VISA и Mastercard, а также смартфона, оснащенного системой NFC. Для проведения транзакции достаточно приложить их к специальному терминалу, размещенному рядом с валидатором", - проинформировали в пресс-службе.
В СТS отметили, что тестирование системы проходит на трех автобусах городского маршрута №61 и трех пригородных - №309, 310, 315.
Пилотный проект позволит протестировать валидаторы оплаты проезда банковской картой различных поставщиков перед полноценным масштабированием на всех маршрутах.
Важно отметить, что данные нововведения никак не скажутся на стоимости проезда, все тарифы останутся прежними. Кроме того, обновление системы будет осуществлено исключительно за счет инвестора, то есть бюджетные средства не задействуются. Основными критериями выбора разработчика для нас, в первую очередь, является комфорт пассажиров и безболезненность перехода на новую систему", - сказал председатель правления ТОО "City Transportation Systems" Бекмырза Игенбердинов.
На сегодняшний день средний пассажиропоток в столичном общественном транспорте составляет более 600 тысяч человек. Пассажиры могут оплатить проезд двумя способами: транспортной картой и сканированием QR-кода. Для этого имеются 13 видов различных приложений (Transcard, Kaspi.kz, Homebank, приложения сотовых операторов и так далее). При 100%-ной безналичной системе доля оплаты транспортными картами составляет 52%, QR-кодом - 48%. Стоимость проезда сегодня составляет 90 тенге. В компании, подчеркнули, что эта сумма не менялась в течение 7 лет.