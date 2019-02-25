Ситуацию со строительством дорог разъяснили жителям села Талапкер Акмолинской области

Кокшетау. 2 ноября. Kazakhstan Today - В акимате Целиноградского района Акмолинской области прокомментировали ситуацию со строительством дорог в селе Талапкер, передает Kazakhstan Today.





Жители села сообщили в акимат, что проведение ремонтных дорожных работ представляет для них неудобство.

В текущем году запланировано асфальтировать 8 километров дорог. На сегодня работы все выполнены: заасфальтировано 18 участков дорог улиц села Талапкер, это 8,4 километра. Дополнительно в текущем году решено подготовить основание дороги по улицам Кунаева, Ыргыз и Сарыарка общей протяжённостью 2,4 километра. В настоящее время проводятся работы по стабилизации основания бутовым камнем по улицам Ыргыз и Сарыарка", - сказал руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог района А. Джумагулов.





По его словам, работы по подготовке основания дорог планируется завершить в течение 15 дней при благоприятных погодных условиях. Также он добавил, что по дополнительным участкам были задержки в связи с погодными условиями. Сейчас работа поставлена, инертный материал завозится, проводится отсыпка дорог для завоза угля во дворы жителей села.





В акимате подчеркнули, что строительство дорог - это сложный производственный процесс, проведение которого доставляет неудобства местным жителям. Однако нарушать производственный процесс нельзя, так как это скажется на конечном результате.





На строительном объекте установлены паспорта объектов, на которых указана вся необходимая информация, включая контактные телефоны ответственных лиц со стороны заказчика (ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"), подрядной организации (ТОО "Каршыга-97"), Службы технического и авторского надзора", - напомнили в ведомстве.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства