Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в марте

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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в марте отмечается два праздника - Международный женский день и Наурыз, которые подарят казахстанцам дополнительные выходные дни.





8 Марта выпадает на субботу, поэтому будет дополнительный выходной в понедельник 10 марта.





Наурыз отмечается в Казахстане с 21 по 23 марта. Праздник в этом году выпадает на пятницу, субботу, воскресенье, поэтому будет два дополнительных выходных - 24 и 25 марта. То есть при пятидневной рабочей неделе казахстанцы будут отдыхать пять дней подряд.





Всего в марте казахстанцев, работающих пять дней в неделю, ждет 14 выходных и 17 рабочих дней.





Ранее сообщалось , как казахстанцы будут отдыхать в 2025 году.



