Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в январе

Алматы. 20 декабря. Kazakhstan Today - В январе казахстанцев ждет 13 выходных дней, передает Kazakhstan Today.

1-2 января - выходные дни в связи с празднованием Нового года. Так как 2 января выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник, 4 января. Соответственно, на Новый год казахстанцы смогут отдохнуть четыре дня подряд - с 1 по 4 января.

7 января будет также выходным днем в связи с празднованием православного Рождества.

Включая традиционные дни отдыха, всего в январе будет 13 выходных.

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