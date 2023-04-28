27.04.2023, 12:45 46366
Сколько получат ко Дню Победы ветераны ВОВ в Алматы
По последним данным, в Алматы проживает 58 ветеранов
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Алматы. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с жителями Алатауского района аким города Алматы Ерболат Досаев заявил, что в мегаполисе ко Дню Победы планируется выплатить ветеранам ВОВ 1,5 млн тенге, сообщает пресс-служба акимата города.
Скоро 9 Мая, ветеранов, к сожалению, с каждым годом становится все меньше. Судя по прошлым годам, им была оказана материальная помощь. Хотелось бы узнать: предусматривается ли в этом году помощь ветеранам войны? Второй вопрос по ветеранам-афганцам - будет ли им оказана какая-нибудь помощь? " - спросил житель мегаполиса.
В свою очередь аким города Алматы Ерболат Досаев подчеркнул, что 9 Мая - это святой праздник.
Да, к сожалению, с каждым годом наших героев становится все меньше. По последним данным, в Алматы проживает 58 ветеранов. Я бы хотел, чтобы они все благополучно встретили свой праздник и у нас была возможность их поздравить. Насчет помощи - предусмотрены средства, мы планировали выплатить каждому ветерану ВОВ по миллиону тенге. Завтра состоится заседание маслихата, я попросил депутатов добавить еще пятьсот тысяч, чтобы выплатить им по 1,5 млн тенге. Воинам-афганцам, труженикам тыла и другим также окажем материальную помощь", - сообщил глава города.
Также, по его словам, 9 Мая традиционно состоится возложение цветов в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, будет праздничный концерт.
Наших ветеранов будут чествовать во всех районах города. Мы с огромным трепетом относимся к этому празднику. Ветеранам, которые не могут лично присутствовать на празднике, уделим отдельное внимание - акимы районов и я вместе с ними объедем каждого и поздравим лично", - добавил аким.
Ранее в кулуарах мажилиса министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова заявила, что каждый из 237 оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны получит к 9 Мая не менее 1,5 млн тенге.
Напомним, в минувшем году каждому ветерану Великой Отечественной войны выплатили по 1 миллиону тенге.
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28.04.2023, 08:15 1561
Изъятые у коррупционеров средства направят на строительство 72 новых школ
Фото: primeminister.kz
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Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана закрепило механизм передачи денежных средств, поступающих в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, на строительство школ, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
По данным пресс-службы, соответствующие поправки утверждены постановлением за подписью премьер-министра РК Алихана Смаилова.
Сообщается, что на сегодняшний день в Фонд поддержки инфраструктуры образования поступило 121,7 млрд тенге.
При этом по заявкам регионов республиканской бюджетной комиссией уже поддержано 72 проекта на сумму 106,7 млрд тенге: 94,1 млрд тенге выделят на завершение строительства 69 школ на 85 тысяч ученических мест и еще 12,6 млрд тенге направят на строительство 3 новых объектов по поручениям руководства страны.
Таким образом, действие данного механизма внесет значительный вклад в решение проблем трехсменного обучения, аварийных школ и нехватки ученических мест", - подчеркнули в пресс-службе.
Напомним, в сентябре прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой строить школы на средства, изъятые судом у коррупционеров.
Президент пообещал, что до 2025 года будет создано 800 тысяч ученических мест, отвечающих современным требованиям. Это, по словам главы государства, позволит полностью решить проблему аварийных и трехсменных школ.
27.04.2023, 19:56 24421
В Экибастузе выявили 119 повреждений на тепловых сетях
В городе заменят более 40 километров теплосетей
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Экибастуз. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава региона Асаин Байханов сообщил, что проинспектировал ход гидравлических испытаний тепловых сетей в Экибастузе, сообщает Pavlodarnews.kz.
Они начались на этой неделе сразу же после завершения отопительного сезона. На данный момент выявлено уже 119 повреждений, в том числе 101 на внутриквартальных, остальные на магистральных. Мы прогнозируем, что их будет около 400. Для оперативного устранения порывов и скорейшего запуска горячего водоснабжения в Экибастузе работают 25 бригад ТОО "Grappa-Stroy". Подрядчик обеспечен достаточным количеством материалов и всем необходимым оборудованием. Будет отремонтировано более 40 км тепловых сетей. На самых проблемных участках трубы заменят полностью. Сегодня я поставил задачу завершить эти работы до 10 июня", - сообщил Асаин Байханов.
Ранее сообщалось, что аким области ознакомился с ходом ремонтных работ на теплосетях Экибастуза, а также поставил ряд важных задач перед руководством города по подготовке к предстоящему зимнему сезону как сетей, так и жилых домов.
Напомним, в Казахстане значительно изношены теплосети и сети водоснабжения. Текущий отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в текущем отопительном сезоне в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года. 16 апреля жители Степногорска и Экибастуза вновь остались без отопления.
Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что в Казахстане в ближайшее время вырастут цены на газ, а также тарифы энергопроизводящих организаций. Он подчеркнул, что "это будет плавный рост". По словам главы Минэнерго, там, где изношенность больше, потребуется больше денег и тариф будет выше.
27.04.2023, 18:27 30246
Живого младенца нашли в мусорном баке в Уральске
Фото: Depositphotos
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Уральск. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске в мусорном баке обнаружили завернутого в пакет новорожденного мальчика.
По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 24 апреля в 11.30 на пульт оператора "102" поступило сообщение о том, что в мусорном баке сзади дома 66 на улице Надежды обнаружен новорожденный ребенок, завернутый в целлофановый пакет", - сообщает портал "Мой город".
Ребенка экстренно госпитализирован в городскую многопрофильную больницу. Начато расследование по статье 119 УК РК "Оставление в опасности".
Полицейские почти сразу же установили мать ребенка. Ей грозит наказание в виде штрафа до 100 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 45 суток", - пишет сайт.
Ребенка нашла проходившая мимо женщина. Она подумала, что в урне пищит котенок.
Услышала писк, будто пищал котенок, их тут много. Я прислушалась, звук стал похож на плач ребенка. Я испугалась, позвала родственницу, она открыла пакет и сказала, что там малыш и он шевелится. Мы позвали соседей, один из мужчин достал ребенка. Он был живой, плакал сильно, видно, что только что родился. Был без одежды, лишь в пакете", - рассказала она.
В пресс-службе управления здравоохранения пообещали рассказать о состоянии ребенка.
Позже выяснилось, что женщина, выбросившая младенца в мусорный бак, одна воспитывает троих детей.
Региональный специалист ресурсного центра "АНА ҮЙІ" Замзагуль Шканова рассказала, что женщина разведена, ей около 25 лет, воспитывает троих детей дошкольного возраста, живет с матерью и отчимом.
Она обращалась к нам за помощью, когда была беременна третьим ребенком. Тогда мы помогли ей одеждой, продуктами, привлекли волонтеров. Но мы не знали, что она была беременна четвертым ребенком. Если бы мы знали, мы бы непременно ей также помогли бы", - сообщила специалист.
По ее словам, сотрудники центра будут следить за жизнью семьи и работать с ними. Она также призвала строго не судить таких женщин.
Я сама лично забрала из роддомов 112 детей, от которых по разным причинам отказались мамы. Мы помогаем не только беременным женщинам, но и всем, кто столкнулся с жизненными трудностями, помогаем целым семьям, а таких в последнее время все больше и больше. Наверное, причина в социальной напряженности и дороговизне", - отметила Шканова.
В городском отделе опеки сообщили, что желающие оформить опекунство или усыновить его могут подойти в органы опеки и получить консультацию. Вместе с тем подчеркнули, что в данный момент идет следствие.
В свою очередь в управлении здравоохранения сообщили, что в больницу к малышу приходила бабушка малыша. Ей объяснили, что сначала на ребенка нужно оформить свидетельство о рождении, потом через органы опеки оформлять опеку. Пока у младенца документов нет.
Ранее сообщалось, что на съемных квартирах в Петропавловске обнаружили привезенных из соседней центральноазиатской страны малолетних детей без документов.
В прошлом году в Экибастузе волонтеры обнаружили в неухоженной квартире четырех истощенных детей, 2016, 2014, 2017 и 2018 годов рождения. У всех позднее диагностировали различные заболевания, никто из детей не был в состоянии ходить. Дети не ели три дня, так как в доме не было еды. Одежды и обуви в необходимом количестве у них тоже не было. Они не были прикреплены ни к какому медучреждению, не обращались и не показывались врачам.
По данным СМИ, многодетная семья переехала в город Экибастуз три года назад из села. Жили в съемной квартире на случайные заработки отца и пособие по многодетности, которое получала мать малышей.
После данного случая ряд сотрудников органов полиции, акиматов и учреждений здравоохранения понесли дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения. Родители малышей отделались денежным штрафом. Суд рассматривал два дела в отношении матери и отца малышей по части 1 статьи 127 КоАП РК. В качестве наказания по данной статье предусмотрен штраф 10 МРП, но с учетом их материального положения сумму штрафа снизили на 30%. Семью взяли на контроль и учет.
Позже стало известно, что пострадавшие дети из Экибастуза выжили и идут на поправку, но продолжают жить с родителями. Органами опеки и попечительства на систематической основе осуществляется посещение семьи по месту жительства.
27.04.2023, 16:09 36606
Пьяный садист подозревается в избиении 12-летней девочки в Павлодаре
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре нетрезвый садист подозревается в избиении 12-летней девочки на детской площадке.
О происшествии рассказала в Instagram старшая сестра пострадавшей девочки.
В Павлодаре на детской площадке по ул. Айманова, 10, избили мою сестренку. Полиция заявление не приняла, сказала, приходить завтра. Мужчина лет 30 был в нетрезвом состоянии. Моей сестренке всего лишь 12 лет. У нее синяки на лице и местами ушибы. Пострадало именно лицо, так как, по словам соседок, которые отбивали ребенка у мужчины, он бил ее головой об горку", - написала девушка.
По ее словам, мужчина также напугал других детей, угрожая их семьям расправой.
В произошедшем пообещали разобраться в полиции.
На место происшествия выезжал участковый инспектор полиции Северного отдела полиции УП Павлодара. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее в Казахстане большой резонанс вызвало видео с избиением ребенка.
Свидетельница происшествия сняла на видео сцену, которую можно описать так: разъяренная мать забирает дочь-гимнастку из спортивной школы, в это время ребенок в истерике обещает матери "работать" и просит о пощаде. В конце видео слышен грохот. По версии многих пользователей интернета и по реакции очевидца, несложно сделать вывод - мать ударила дочь головой о соседнюю машину.
В эксклюзивном интервью агентству KAZAKHSTAN TODAY руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова рассказала, что в настоящее время казахстанское законодательство не запрещает бить детей.
27.04.2023, 15:28 38821
Как в Казахстане будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни
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Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В "Правительстве для граждан" сообщили, как будут работать в Казахстане центры обслуживания населения и специализированные центры обслуживания населения в праздничные дни.
В связи с праздниками ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать 1, 8 и 9 мая", - проинформировали в госкорпорации "Правительство для граждан".
Также отмечается, что в субботу, 6 мая, выйдут на работу только сотрудники дежурных ЦОНов и спецЦОНов.
В этот день они будут обслуживать граждан до 13.00. После праздников, 10 мая, все центры обслуживания населения продолжат работать по обычному графику", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане на несколько дней приостановят госуслуги, связанные с недвижимостью.
27.04.2023, 13:18 43421
На введение безвиза в этом году надеется посол Китая в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо высказался о возможности облегчения визового режима между Китаем и РК.
Журналисты поинтересовались у китайского посла, когда правительства Казахстана и Китая введут безвизовый режим для своих граждан в обе стороны, сообщает tengrinews.kz.
Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо подтвердил, что такой вопрос стоит на повестке дня, информирует zakon.kz
Есть такой разговор. Обсуждается, правильно. В этом году - мы очень сильно надеемся, конечно", - заявил Чжан Сяо.
Напомним, в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан разработали проект постановления "О подписании соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований".
Также в пояснительной записке подчеркивается, что принятие проекта позволит развивать тесное сотрудничество между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой и установит взаимное освобождение от визовых требований для владельцев национальных паспортов.
Позже в ходе брифинга официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал появившуюся ранее информацию о введении безвизового режима между Казахстаном и Китаем.
Смадияров подчеркнул, что соглашение с Китаем о взаимном освобождении от визовых требований находится на стадии обсуждения.
27.04.2023, 08:18 53031
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Кыргызстана
Фото: Depositphotos
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Алматы. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методическая экспедиции МЧС РК 26 апреля 2023 года в 23.23 зарегистрировано землетрясение на территории Кыргызстана.
Эпицентр землетрясения расположен в 292 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения составил 9,8. Магнитуда MPV 4,2. Координаты эпицентра 41.57° с.ш. 74.14° в.д. Глубина 15 км.
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
Ранее, 26 апреля, в 13.53 сейсмологи зарегистрировано землетрясение в 550 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.
Его энергетический класс составил 10,1, магнитуда MPV 4,2. Координаты эпицентра 41.90° с.ш. 83.36° в.д. Глубина 10 км.
Сведений об ощутимости нет.
26.04.2023, 17:51 70701
В Алматы стартует турнир по борьбе Poddubny Wrestling League - 4 с участием топовых мировых спортсменов
Фото: Olimpbet
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Алматы. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Алматы во Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака стартует PWL-4 - четвертый турнир престижной Борцовской лиги Поддубного с участием топовых мировых атлетов.
Генеральный партнер международной борцовской лиги Poddubny Wrestling League - букмекерская компания Olimpbet.
Главные события вечера: встреча двукратного олимпийского чемпиона из России Романа Власова с действующим чемпионом мира из Кыргызстана Акжолом Махмудовым в греко-римской борьбе, а также поединок олимпийского чемпиона Заура Угуева (Россия) против действующего чемпиона мира из Албании Зелимхана Абакарова в вольной борьбе", - сообщают организаторы.
Всего на турнире PWL-4 пройдет 21 поединок с участием лучших мировых и казахстанских атлетов.
Призовой фонд четвертого этапа борцовской лиги Poddubny Wrestling League - 112 млн тенге.
Нашу страну в престижной лиге представят двукратный серебряный призер чемпионата мира, чемпионка Азии Жамиля Бакбергенова (72 кг), чемпион Азии, пятикратный чемпион Казахстана, бронзовый призер чемпионата мира - 2022 Азамат Даулетбеков (86 кг) и чемпион Азии Болат Сакаев (79 кг).
В традиционной битве взглядов, состоявшейся накануне турнира, приняли участие и другие участники PWL-4. Среди них чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионы мира, Европы и Азии.
Комментируя предстоящий поединок, участники пресс-конференции сообщили, что он останется в истории. Никогда ранее Роман Власов и Акжол Махмудов, являющиеся друзьями в жизни, не встречались на ковре. Хотя этого противостояния болельщики обоих сильнейших спортсменов ждут уже долгое время.
Роман Власов отметил, что будущая схватка для него не менее важна, чем встреча на олимпийских и мировых первенствах.
Мы не думаем о деньгах, это история. Это часть и моей личной истории. Борьба нуждается в таких зрелищах", - подчеркнул спортсмен.
Спикеры пресс-конференции также назвали турнир историческим для развития борьбы в Казахстане.
Приход Борцовской лиги Поддубного в Казахстан - это действительно запоминающееся событие. Проведение такого турнира у нас в стране - отличный шаг для популяризации борьбы как для спортсменов, так и для любителей спорта", - заявил на пресс-конференции первый вице-президент Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы РК Марат Музапаров.
В свою очередь директор по маркетингу Olimpbet в СНГ Елена Мелёшина рассказала, почему компания уделяет особое внимание этому виду спорта. В апреле в Астане проходил чемпионат Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе, где Olimpbet выступил партнером национальной федерации и спонсором сборной Казахстана. Наши борцы заняли первое общекомандное место, завоевав 20 медалей различного достоинства, включая семь золотых.
Невероятно приятно быть причастным к таким историческим событиям! Как вы знаете, борьба - особо любимый вид спорта в Казахстане. И мы как бренд с казахстанскими корнями с трепетом относимся к наследию страны. Наряду с партнерскими отношениями с Федерацией греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана сотрудничество с Борцовской лигой Поддубного - это намного больше, чем очередной спонсорский кейс. Мы гордимся тем, что можем помогать лиге, в которой завтра будут бороться несколько казахстанских атлетов - парней и девушек", - подчеркнула Елена Мелёшина.
Исполнительный директор Борцовской лиги Поддубного Юрий Федоров тоже подчеркнул важность работы с таким партнером, как Olimpbet. По его мнению, это необходимо для поддержки спортсменов.
Также он пояснил, почему четвертый турнир было решено провести в Казахстане. Во-первых, Olimpbet является лидером рынка в стране. Кроме того, организаторы видят большой интерес именно казахстанской аудитории к трансляциям поединков на борцовском стриминговом сервисе Wrestlingtv.ru.
Проведение престижного соревнования в Казахстане поприветствовал и президент Федерации спортивной борьбы России олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили. Он отметил большую борцовскую историю страны, упомянув казахстанцев, побеждавших на Олимпиадах: Жаксылыка Ушкемпирова, Анатолия Быкова и Валерия Резанцева.
Моя позиция всегда была, что выдающиеся спортсмены должны тиражировать свое мастерство. Также они должны зарабатывать. Этому помогает проведение таких турниров, как PWL", - заявил Мамиашвили.
Для справки:
Poddubny Wrestling League / Борцовская лига Поддубного - профессиональная борцовская лига с привлечением лучших спортсменов мира и рекордным призовым фондом. В 2022 году лига проходила трижды: дважды в Москве (Россия) и единожды в Бишкеке (Кыргызстан). В ней приняли участие около 1000 борцов из 15 стран мира. Среди них пять олимпийских чемпионов, четыре чемпиона мира, свыше десяти призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира, чемпионов Европы и Азии. В 2023 году лига расширяет масштаб и географию турниров.
Olimpbet - крупнейший букмекер Казахстана, активно поддерживающий и развивающий спортивную индустрию страны. Спонсорские контракты с Olimpbet имеют многие отечественные федерации, клубы и спортсмены. Компания поддерживает национальные виды спорта и участвует в социальных аспектах жизни страны.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?