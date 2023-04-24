Скончалась актриса, сыгравшая главную роль в фильме "Девушка-джигит"

Ночью в центре Жетысуской области сохраняются заморозки до -3

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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды на воскресенье, 23 апреля. Синоптики предупреждают о сильном ветре и грозах.





В Астане 23 апреля ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем, порывы 15-20 метров в секунду.





В Акмолинской области на севере, западе, юге ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Днем на западе области гроза.





В Алматинской области ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем на юге, в горных районах области ожидаются порывы 15-20 метров в секунду.





В Кызылординской области ночью на севере ожидается гроза. Сохраняется ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем, в центре области 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.





В Атырауской области на востоке, юге ожидается ветер западный днем 15-20 метров в секунду.





В Актюбинской области днем на севере, востоке ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.





В Западно-Казахстанской области днем на севере, востоке ожидается гроза.





В Туркестанской области днем в горах ожидается гроза. На севере области пыльная буря. Ветер южный с переходом на северо-западный на севере, в горных районах области 15-20 метров в секунду.





В Карагандинской области ожидается ветер южный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, временами порывы 23 метр в секунду.





В Улытауской области 23 апреля ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду.





В Павлодарской области днем на севере ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.





В Северо-Казахстанской области на западе днем ожидается гроза. Ветер южный ночью, на западе области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, порывы 23 метр в секунду.





В Костанайской области на западе, юге ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на большей части области порывы 15-20 метров в секунду.





В Жетысуской области в районе Алакольских озер ожидается ветер восточный порывы 17-22 метров в секунду. Ночью в центре области сохраняются заморозки до -3.