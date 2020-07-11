Система Orphus

Скончался главный государственный санитарный врач Алматинской области

10.07.2020, 09:33 77113
Талдыкорган. 10 июля. Kazakhstan Today - Скончался главный государственный санитарный врач Алматинской области Кайрат Баймухамбетов, передает Kazakhstan Today.
 
Информацию подтвердили в пресс-службе акима региона. Кайрат Баймухамбетов скончался от пневмонии.
 

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Баймухамбетова Кайрата Кажымановича. Он выполнил клятву Гиппократа как врач и погиб на передовой по борьбе с пандемией. Иманды болсын!" - написал на своей странице в Facebook аким Алматинской области Амандык Баталов.

 
Кайрат Баймухамбетов родился 16 января 1964 года в селе Сарулен Восточно-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный медицинский институт (специальность - "гигиена, санитария и эпидемиология"), Восточно-Казахстанский региональный университет (специальность - "юриспруденция").
 
Трудовой стаж:
 
санитарный врач по коммунальной гигиене Кокшетауского отделения санитарно-эпидемиологической станции Целинной железной дороги (1991-1992 годы);
 
врач лаборант, санитарный врач по коммунальной гигиене Курчумской районной санитарно-эпидемиологической станции Восточно-Казахстанской области (1992-1994 годы);
 
заведующий санитарным отделом Курчумской районной санитарно-эпидемиологической станции Восточно-Казахстанской области (1994-2001 годы);
 
главный врач Глубоковской районной санитарно-эпидемиологической станции Восточно-Казахстанской области (2001-2003 годы);
 
начальник управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора Глубоковского района ВКО (2003-2005 годы);
 
начальник управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Глубоковскому району департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора ВКО (2005-2008 годы);
 
начальник отдела департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора Глубоковского района ВКО (2008-2009 годы);
 
руководитель управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Глубоковскому району департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения РК по Восточно-Казахстанской области (2009-2013 годы);
 
руководитель департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Акмолинской области (2013 год - 6 февраля 2014 года);
 
и.о. руководителя департамента по защите прав потребителей Акмолинской области Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей 6 февраля 2014 года - 11 июня 2014 года);
 
руководитель департамента по защите прав потребителей Акмолинской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан (июнь 2014 года - август 2016 года);
 
руководитель департамента Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК по городу Алматы (август 2016 года - 2017 год);
 
руководитель департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области (май 2017 года - 2019 год);
 
руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, главный государственный санитарный врач Алматинской области (с 23 мая 2019 года). 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая