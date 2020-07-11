Талдыкорган. 10 июля. Kazakhstan Today - Скончался главный государственный санитарный врач Алматинской области Кайрат Баймухамбетов, передает Kazakhstan Today.

Информацию подтвердили в пресс-службе акима региона. Кайрат Баймухамбетов скончался от пневмонии.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Баймухамбетова Кайрата Кажымановича. Он выполнил клятву Гиппократа как врач и погиб на передовой по борьбе с пандемией. Иманды болсын!" - написал на своей странице в Facebook аким Алматинской области Амандык Баталов.

Кайрат Баймухамбетов родился 16 января 1964 года в селе Сарулен Восточно-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный медицинский институт (специальность - "гигиена, санитария и эпидемиология"), Восточно-Казахстанский региональный университет (специальность - "юриспруденция").

Трудовой стаж:

санитарный врач по коммунальной гигиене Кокшетауского отделения санитарно-эпидемиологической станции Целинной железной дороги (1991-1992 годы);

врач лаборант, санитарный врач по коммунальной гигиене Курчумской районной санитарно-эпидемиологической станции Восточно-Казахстанской области (1992-1994 годы);

заведующий санитарным отделом Курчумской районной санитарно-эпидемиологической станции Восточно-Казахстанской области (1994-2001 годы);

главный врач Глубоковской районной санитарно-эпидемиологической станции Восточно-Казахстанской области (2001-2003 годы);

начальник управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора Глубоковского района ВКО (2003-2005 годы);

начальник управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Глубоковскому району департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора ВКО (2005-2008 годы);

начальник отдела департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора Глубоковского района ВКО (2008-2009 годы);

руководитель управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Глубоковскому району департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения РК по Восточно-Казахстанской области (2009-2013 годы);

руководитель департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Акмолинской области (2013 год - 6 февраля 2014 года);

и.о. руководителя департамента по защите прав потребителей Акмолинской области Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей 6 февраля 2014 года - 11 июня 2014 года);

руководитель департамента по защите прав потребителей Акмолинской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан (июнь 2014 года - август 2016 года);

руководитель департамента Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК по городу Алматы (август 2016 года - 2017 год);

руководитель департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области (май 2017 года - 2019 год);

руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, главный государственный санитарный врач Алматинской области (с 23 мая 2019 года).

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