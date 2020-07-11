Скончался кинорежиссер Калдыбай Абенов

Алматы. 10 июля. Kazakhstan Today - Коллектив Киноцентра выразил глубокие соболезнования по поводу безвременной кончины казахстанского кинорежиссера Калдыбая Абенова, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщил Государственный центр поддержки нацкино в своем Instagram

Коллеги и друзья режиссера отмечают, что Калдыбаю Сеитбатталовичу была присуща сильная гражданская позиция и обостренное чувство справедливости. Несмотря на продолжительную болезнь, он мечтал воплотить на съемочной площадке три новых сценария об исторической судьбе казахского народа", - говорится в тексте сообщения.

С 2002 года Калдыбай Абенов работал преподавателем в Казахской национальной академии искусств имени Жургенова, где читал лекции на факультете кино и телевидения.

Начиналось все в знаменитом ВГИКе, куда Калдыбай поступил на курс к легендарному Юрию Озерову. Потом были семь короткометражных картин, два документальных фильма "Поручик Батырхан" и "Шакарим" и наконец полнометражный художественный фильм "Аллажар", посвященный событиям декабря 1986 года. Сегодня мало кто помнит, что главную роль в этом фильме сыграл тогда еще совсем юный Акан Сатаев. Это фильм был на сложную трагическую тему и с трагической судьбой.

Свой главный фильм режиссер снимал целых восемь лет и был уверен, что "Аллажар" смог выполнить свою миссию перед историей, перед народом и перед героями Желтоксана.

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