Скорость движения машин в частном секторе Нур-Султана планируют ограничить до 40 километров в час

НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - В Нур-Султане рассматривают вопрос об ограничении скорости движения автомобилей в жилых массивах частного сектора до 40 километров в час, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и снижения аварийности департаментом полиции рассматривается вопрос об ограничении максимальной скорости на основных дорогах частного сектора столицы до 40 километров в час", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

Речь идет о жилых массивах Ильинка, Уркер, Коктал, Агрогородок, Железнодорожный, Пригородный, Интернациональный, Куйгенжар и Мичурино.

Также в экспериментальном варианте будет применен пешеходный переход-пандус - для принудительного снижения скорости транспортных средств на подходах к нему. Данные меры позволят обеспечить надлежащую профилактику правонарушений и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, в том числе связанных с наездом на пешеходов и превышением допустимой максимальной скорости", - прокомментировали в полиции.

По информации пресс-службы, за 12 месяцев 2020 года в указанных жилых массивах зарегистрировано 914 ДТП, в результате которых более 900 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства