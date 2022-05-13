Скорый поезд Алматы - Ташкент запустят с 15 мая

Фото: КТЖ

АЛМАТЫ. 12 МАЯ - С 15 мая возобновляется курсирование межгосударственных поездов между Казахстаном и Узбекистаном, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 15 мая 2022 года поезд № 647/648 сообщением Нукус - Бейнеу будет курсировать 3 раза в неделю. Дополнительные вагоны будут прицепляться к составу только при увеличении пассажиропотока. С 16 мая 2022 года поезд "Тальго" № 1/2 сообщением Алматы - Ташкент будет курсировать 3 раза в неделю", - сообщили в пресс-службе "Казахстан темiр жолы".

Стоимость билетов установлена по межгосударственному тарифу. Цены можно уточнить на сайте

Ранее сообщалось , что скорый поезд Алматы - Ташкент запустят со 2 апреля, однако затем решение было отменено межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан.





Для въезда казахстанцев и иностранных граждан железнодорожным транспортом в страну по-прежнему обязательно наличие справки о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19 с отрицательным результатом. С даты ее выдачи должно пройти не более 72 часов. Либо необходимо предоставить паспорт о прохождении полного курса вакцинации или ревакцинации против коронавирусной инфекции (срок не более 6 месяцев после получения последней дозы).

Пассажиры не будут допущены к посадке в вагон, если у них отсутствуют результаты ПЦР-теста или нет паспорта вакцинации от COVID-19.

Не требуется предоставление справки:

детям в возрасте до 5 лет при наличии таковой справки у сопровождающих их лиц;

членам правительственных делегаций;

членам локомотивных бригад, лицам, связанным с перевозочной деятельностью на железнодорожном, морском и речном транспорте;

лицам, получившим ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан, если после получения второго компонента прошло не более шести месяцев на момент пересечения границы РК, при предоставлении документального подтверждения;

лицам, предоставившим паспорт/сертификат/справку о вакцинации против COVID-19, признанные действительными на территории РК согласно постановлению главного государственного санитарного врача.



