Скот массово гибнет в Жамбылской области

ТАРАЗ. 30 ИЮНЯ - Из-за засухи в Жамбылской области массово гибнет скот, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Весна в регионе выдалась практически без дождей, поэтому травы на пастбищах очень мало. Местные фермеры жалуются на сухостой. Аналогичная ситуация была и в Мангистауской области, там также из-за засухи страдает домашний скот, напоминает телеканал Almaty.tv . Скотоводы вынуждены испытывать ряд неудобств.

Из-за дефицита кормов скот кормить нечем. Сложная ситуация сложилась в сельском хозяйстве. Фермеры в поисках пастбищ. Хотя этот регион всегда отличался насыщенным травостоем.

В этом году не было дождей. Ветрено. Вся земля высохла. Травы нет. Есть один участок, где еще можно пасти скот, туда и водим их. Находимся в постоянном поиске травы", - рассказал скотовод Багдатбек Аскаров.

Цена солярки не меньше 200 тенге. Нужно и рабочим зарплату выдавать. Они сейчас работают не меньше, чем за 200 тысяч. Плюс ко всему проблемы с сеном", - отметил скотовод Шаймерден Исабеков.

Всего в Мойынкумском районе 24 тыс. гектаров сенокосных угодий, половина из них высохла под раскаленным солнцем. Теперь скотоводы вынуждены искать альтернативу. В районе насчитывается порядка 200 тысяч голов скота, на зимний период необходимо заготовить 132 тыс. тонны сена. Но в этом году по понятным причинам заготовить на зиму такое количество не получится. В акимате подтвердили, что ситуация критическая.

В первую очередь необходимо удовлетворить все потребности сельскохозяйственной деятельности. Мы выедем с комиссией и исследуем проблему. Изучим сколько всего нужно", - сообщил руководитель отдела сельского хозяйства Мойынкумского района Кызыр Елеусизов.

Аграрии в нескольких районах терпят убытки. Они вынуждены покупать корма для животных в три раза дороже из соседних областей. В целом потребность региона в кормах составляет 1,7 млн тонн. На сегодняшний день из них заготовлено только 350 тыс. тонн.





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