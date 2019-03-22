Скульптуру Батырхана Шукенова установят в Центральном парке Алматы

Алматы. 21 марта. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе рабочего объезда осмотрел обновленный после реконструкции Центральный парк культуры и отдыха, передает Kazakhstan Today.

Ранее на строительство новых фонтанов, детских и спортивных площадок управляющей компанией в рамках программы "Рухани жангыру" было инвестировано порядка 1,6 млрд тенге частных средств.

По словам директора Центрального парка Владимира Калинина, обновлены опоры освещения, асфальтное покрытие и тротуарная плитка, установлена современная навигация. В самом центре парка, где ранее располагалась автомобильная парковка, построены спортивные площадки, стрит-воркаут, баскетбольное и футбольное поля, роллердром и современный бетонный скейт-парк. У летней сцены появился новый фонтан, а также реконструирован фонтан, не работавший более 10 лет.

В рамках комплексной реконструкции в дань уважения традициям нами было принято решение о строительстве скульптурного комплекса, символизирующего "Тенгрианский календарь" или более известный, как 12-летний "восточный календарь", созданный кочевыми народами Центральной Азии. Мы консультировались с большим кругом историков, знатоков, среди них известный доктор искусствоведения, профессор Асия Ибадуллаевна Мухамбетова. Я думаю, что в ближайшее время это станет нашим самым популярным местом в парке", - подчеркнул Владимир Калинин.

Уже в текущем году в парке дополнительно появится новый детский городок, спортивная зона для маломобильных групп населения и "Сад музыки", где Бауыржан Байбек предложил установить скульптуру, посвященную заслуженному деятелю искусств Казахстана Батырхану Шукенову.

В ходе рабочего объезда глава мегаполиса осмотрел новый туристический информационный центр "Visit Almaty", открывшийся в ранее заброшенном здании напротив Вознесенского кафедрального собора и проверил ход реконструкции нефункционирующего еще с 90-х годов спортивного комплекса для велотрека. Отдельное внимание аким города уделил благоустройству тротуаров, в том числе по улице Гоголя, ведущей в Центральный парк.

Стоит отметить, что сегодня же к акиму Алматы подходили неравнодушные горожане, расстроенные решением Елбасы покинуть пост главы государства.

Знаете, мне очень плохо, что президент ушел в отставку", - обратилась одна из жительниц Алматы.

В свою очередь Бауыржан Байбек отметил, что Нурсултан Назарбаев никуда не уходит и остается с казахстанцами в качестве Лидера нации.

Спасибо большое за ваши теплые слова. Елбасы очень многое сделал для страны. Он никуда не уходит, а остается с нами в качестве председателя партии "Nur Otan", главы Совета безопасности и Лидера нашей нации. Государственный курс Елбасы продолжается, в том числе в деле сохранения уникальной модели межэтнического и межконфессионального согласия, мира в обществе. Буквально только что я был в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев. Сейчас там ведется реконструкция Вознесенского кафедрального собора, восстанавливается и ряд других объектов города, олицетворяющих историю Алматы", - сказал он.

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