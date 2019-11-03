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Следователи Алматы повышают квалификацию дистанционно с применением информационных технологий

02.11.2019, 09:21 10801
Алматы. 2 ноября. Kazakhstan Today - При поддержке Министерства внутренних дел Республики Казахстан и акимата города Алматы следователи и дознаватели департамента полиции повышают квалификацию на базе Академии "Болашак" по дистанционной форме обучения с применением информационных технологий, сообщили в пресс-службе Департамента полиции города, передает Kazakhstan Today.
 
"В процесс обучения вовлечены 125 молодых сотрудников полиции в должности следователей и дознавателей. Занятия проводит заслуженный работник МВД РК, полковник в отставке, профессор кафедры юридических дисциплин Академии "Болашак", кандидат юридических наук Александр Хан", - сказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы полковник полиции Санжар Адилов. 
 
По его словам, первым курс в Академии "Болашак" по дистанционной форме обучения прошел старший следователь Следственного управления департамента полиции Алматы В. Киселев. Он охотно решил поделиться с коллегами своими впечатлениями от полученных знаний по дистанционной форме обучения.
 

Учебная программа рассчитана на ситуации и нюансы в деятельности сотрудников следственных органов, которые встречаются в повседневной практике. Следователь Киселев по завершении курса сделал вывод, что получать молодым специалистам дистанционное образование, не отвлекаясь от работы, очень удобно и гибкий график помогает освоить процесс обучения. Отметим, что одной из задач должностных лиц уголовного преследования является правильное составление процессуальных документов, а система в этом помогает, а именно ориентироваться на процессуальные нормы уголовно-процессуального кодекса уже в автоматизированной системе обучения", - сообщил Санжар Адилов. 

 
Также по данным спикера, немаловажно проводить анализ материалов по уголовным делам на стадии досудебного расследования. В целом дистанционное образование помогает обновить уровень теоретических знаний сотрудников уголовного преследования. Программа очень лаконична и понятна, средняя ее продолжительность обучения составляет 72 часа. 
 

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