Смаилов дал ряд поручений по усилению безопасности в школах

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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - После нападения школьника с топором на учеников в школе Петропавловска премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов дал ряд поручений по усилению мер безопасности в школах страны.





Уважаемые коллеги, конечно, это неординарный случай. Он вызвал большую обеспокоенность в обществе. Вопрос безопасности в школах волнует всех, у кого есть дети. Как мы видим, даже внутри школы есть риски", - сказал Смаилов на заседании правительства во вторник.





Он отметил необходимость вновь пересмотреть вопросы безопасности и провести проверку всех учебных заведений.





Надо увеличить количество видеокамер и рассмотреть вопрос усиления контроля на входе в школы. Министерству внутренних дел внести согласованные предложения. Министерству здравоохранения взять на особый контроль лечение пострадавших детей. Министерству просвещения совместно с министерствами внутренних дел и чрезвычайных ситуаций нужно разработать уроки безопасности, через которые дети должны четко знать, как вести себя в разных ситуациях", - поручил глава кабмина.





В ходе заседания первый замглавы МВД РК Марат Кожаев рассказал подробности происшествия в школе Петропавловска.





Сообщение о нападении поступило в полицию 13 февраля в 7.52. По записям камер наблюдения установлено, что в 07.40 в школу пришел ученик 9-го класса со школьным рюкзаком, в котором, как оказалось, находились кухонные топор, нож и самодельная маска. Он беспрепятственно прошел на 2-й этаж. К этому времени в школе собрались ученики.





В 07.50 в туалете 2-го этажа подозреваемый надел самодельную маску белого цвета и выбежал в коридор с топором в руках, где нанес ученику 10-го класса два удара топором в область головы; ученице 10-го класса один удар обухом топора в область предплечья и два удара по голове; а также ударил один раз обухом топора по голове ученика 9-го класса. Увидев происходящее, ученики старших классов и подоспевшие учителя задержали нападавшего", - рассказал Кожаев.





В настоящее время двое пострадавших школьников находятся в стационаре городской больницы, состояние стабильное.





По данному факту возбуждено уголовное дело статье УК РК "Покушение на убийство двух и более лиц", подозреваемый водворен в ИВС. Законным представителем признана его мать.





Расследованием также установлено, что у подозреваемого имелись проблемы с психическим здоровьем. С 22 октября прошлого года он находился на стационарном лечении в Республиканском научно-практическом центре психического здоровья в Алматы, откуда 23 ноября был выписан с рекомендацией продолжить обучение по общеобразовательной программе.





Представитель МВД также уточнил, что в помещении школы и на прилегающей территории имеются 42 камеры видеонаблюдения, имеются 5 тревожных кнопок, выведенных к ТОО "СА BARS NEXT" (обеспечивают выезд группы быстрого реагирования при поступлении вызова). В день происшествия на первом этаже школы находилась охранник-вахтер.





Ход расследования взят на контроль, по его результатам будет внесено представление по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, и других выявленных нарушений законности", - добавил Кожаев.



