Кратковременные дожди с грозами ожидаются в ближайшие дни на юге и западе Казахстана

Алматы. 10 апреля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 11-13 апреля 2019 года, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, на юге и юго-востоке республики атмосферные фронты будут вызывать местами дожди с грозами. На западные области начали смещаться атмосферные фронты с Европейской части России, с которыми 12 апреля местами начнутся дожди. На остальной территории Казахстана сохранит своё влияние антициклон, удерживавший тёплую и без осадков погоду уже несколько дней. Температура воздуха в предстоящие трое суток ожидается на 3-6С выше средних многолетних значений.

Казгидромет" также распространил штормовое предупреждение, согласно которому 11 апреля в Туркестанской области и Шымкенте местами ожидаются гроза, град, восточный ветер 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%. В Кызылординской области также местами ожидается гроза, днем ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду, шквал, возможен град. Вероятность шторма - 95-100%.

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