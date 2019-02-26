СМИ: Присоединившаяся пять лет назад к ИГИЛ казахстанка хочет вернуться на родину

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Астана. 25 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанка, которая провела пять в ИГИЛ, желает вернуться на родину. За время пребывания в зоне военных действий 26-летняя женщина родила пятерых детей, передает Kazakhstan Today.

Я познакомилась с ИГИЛ через Интернет и решила присоединиться к нему. Для этого я отправилась в Турцию. Там я пересекла границу и сначала прибыла в Алеппо, а затем в Ракку. Там меня отдали замуж за казахского члена ИГИЛ. Я родила от него трёх детей. Он был убит в столкновении с Сирийскими демократическими силами (СДС)", - рассказала Канара из Казахстана, пишет портал anfrussian.com со ссылкой на информационное агентство "Фрат".

После смерти мужа Канара отправилась в сирийский город Шаддади, который находится на северо-востоке страны. Там она была отдана в жёны ещё одному джихадисту и родила ему двоих детей. Затем они отправились в Талль-Афар в Ираке, и после окружения Талль-Афара она переместилась в регион аль-Бахуз в Дейр эз-Зор.

Женщина рассказала, что несколько раз пыталась убежать. "Они продают нас, отдавая в жёны, называя это джихадистской свадьбой", - отметила она.

Как сообщает информагентство, женщина хорошо говорит по-арабски. По ее словам, ИГИЛ оказывает давление на иностранных членов организации, чтобы в случае захвата в плен они не стали давать никакую информацию. Канара добавила, что сейчас хочет вернуться в Казахстан.

Напомним, 11 июля 2017 года президент Казахстана подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан". Согласно документу, за террористические и другие особо тяжкие преступления казахстанцам будет грозить лишение гражданства.

Как пояснил в июле 2017 года Нурлан Ермекбаев, занимавший в то время должность министра по делам религий и гражданского общества, члены зарубежных террористических группировок из числа казахстанцев могут вернуться в страну с преступными умыслами, в том числе по совершению терактов. В связи с этим в указанных поправках предусмотрена возможность лишения гражданства.

Речь идет об актах терроризма, создании террористической группы, руководстве ею и участии в ее деятельности, а также о причинении тяжкого вреда национальным и жизненно важным интересам республики. Лишать гражданства будет суд в исключительных случаях на основе полного изучения обстоятельств дела, тяжести совершенных деяний и наступивших последствий", - уточнил Ермекбаев.

Он отметил, что те, кто уехал за рубеж для вступления в террористические организации, приравниваются к предателям Родины.

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