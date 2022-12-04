Снег и морозы прогнозируют синоптики в воскресенье на севере и востоке страны

Фото: Depositphotos

На западе, юге, в центре, в горных районах ожидается туман

Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Синоптики прогнозируют метель и усиление ветра на севере и востоке Казахстана. На западе, юге, в центре, в горных районах ожидается туман, сообщает Казгидромет.





В Мангистауской области ожидается ветер восточный, северо-восточный, ночью на северо-западе области 15-20 метров в секунду. Ночью на северо-востоке области ожидается сильный мороз - 15-20 градусов.





На западе и севере Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный, днем в центре области порывы 15-20 метров в секунду.





На западе, севере и в центре Абайской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный, на юге, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.





На севере Западно-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман.





В районе Жаланашколя области Жетысу ожидается ветер юго-восточный 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.





На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на горных перевалах 15-20 метров в секунду.





На юге, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду, в южной половине области порывы 15-20 метров в секунду.





На юге и в горных районах Алматинской области ожидается туман.





Днем в центре, на востоке Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15 метров в секунду.