Снег ожидается сегодня на севере и востоке Казахстана

Астана. 4 декабря. Kazakhstan Today - Большая территория Казахстана сегодня будет находиться под влиянием антициклона, где ожидается морозная погода без осадков, лишь через север и восток республики будут проходить фронтальные разделы, с чем ожидается снег, на юге и востоке сохранится ветер, передает Kazakhstan Today.





Местами по республике ожидается туман, на западе - гололед, на севере и востоке - низовая метель, сообщили в "Казгидромете".

В Алматинской области ночью местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра до 17-22 метров в секунду. В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, днем низовая метель, гололед.





В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидается туман, днем ветер 15-20 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается низовая метель, ночью ветер 15-20 метров в секунду. В Кызылординской области местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





В Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Атырауской, Западно-Казахстанской областях - гололед. В Павлодарской, Мангистауской областях ночью местами ожидается туман.





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