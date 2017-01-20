Астана. 20 января. Kazakhstan Today - Снегопады, метель и сильный ветер ждут казахстанцев в ближайшие выходные, сообщает "Казгидромет".

По данным синоптиков, 21-23 января в северной половине республики ожидаются снегопады, метели с ухудшением видимости менее 500 метров, ветер 15-20, местами 25 метров в секунду, а также повышение температуры, передает Kazakhstan Today.

В южной половине Казахстана также ожидается снег, мокрый снег, туман с видимостью 200-500 метров, гололед. В воскресенье на юге республики ожидается сильный западный ветер местами 20-25, с порывами до 28 метров в секунду.

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