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Снегопады и сильный ветер ждут казахстанцев в выходные20.01.2017
  • Фото: tonteria.beon.ru
Общество  12:29

Астана. 20 января. Kazakhstan Today - Снегопады, метель и сильный ветер ждут казахстанцев в ближайшие выходные, сообщает "Казгидромет".


По данным синоптиков, 21-23 января в северной половине республики ожидаются снегопады, метели с ухудшением видимости менее 500 метров, ветер 15-20, местами 25 метров в секунду, а также повышение температуры, передает Kazakhstan Today.

В южной половине Казахстана также ожидается снег, мокрый снег, туман с видимостью 200-500 метров, гололед. В воскресенье на юге республики ожидается сильный западный ветер местами 20-25, с порывами до 28 метров в секунду.
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