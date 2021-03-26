Снежный барс попал в фотоловушку в Аксу-Жабаглинском заповеднике

ТУРКЕСТАН. 25 МАРТА - Снежный барс попал в фотоловушку в Аксу-Жабаглинском государственном природном заповеднике, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Уникальные кадры краснокнижного животного зафиксированы на высоте 2900 метров над уровнем моря. Ученые до сих пор не могут назвать точную численность мировой популяции ирбисов. Поэтому исследования ведутся в более чем ста районах их обитания", - сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В Казахстане обитают 120-130 особей барса. Численность этих редких животных продолжает уменьшаться.

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК призывает сохранить популяцию редких животных Казахстана.





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