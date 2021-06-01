Сообщество пациентов с рассеянным склерозом в Казахстане присоединилось к проведению Всемирного дня РС

АЛМАТЫ. 31 МАЯ - В преддверии Всемирного дня рассеянного склероза, сообщество пациентов Казахстана с данным заболеванием объединилось с пациентами из других стран, чтобы поддержать друг друга в борьбе с этим тяжёлым заболеванием, а также повысить осведомленность общества о нем, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Члены сообщества приняли участие в международной онлайн-конференции с участием ведущих экспертов-неврологов СНГ, которые обсудили современные возможности помощи людям, страдающим РС, позволяющие им вернуться к полноценной активной жизни.

Рассеянным склерозом страдают, в основном, молодые люди, в возрасте от 20 до 40 лет. Именно поэтому в республике Казахстан РС отнесен в группу социально значимых заболеваний. Своевременная диагностика РС и раннее назначение адекватного персонализированного лечения препаратами, изменяющими течение рассеянного склероза (ПИТРС), позволяют предупредить развитие обострений, значительно замедляют прогрессирование заболевания и инвалидизацию пациентов. Казахстан - одно из немногих государств в СНГ, в котором уделяется большое внимание пациентам и раннему доступу к качественной терапии. Государство покрывает расходы на лекарственное обеспечение больных РС, они получают самые современные препараты, согласно международным стандартам лечения бесплатно по месту жительства", - отметила председатель правления ОЮЛ "Евразийская медицинская ассоциация", председатель Общественного совета по вопросам здравоохранения Республики Казахстан Надежда Петухова.

Диагноз "рассеянный склероз" окружен различными мифами и заблуждениями. Встретившись с ним впервые, пациент испытывает страх за свое будущее, нехватку проверенной и доступной информации о заболевании и возможностях лечения, и зачастую не может принять ситуацию и смотреть в будущее с оптимизмом. Побороть подавленность и неуверенность в своих силах помогает поддержка пациентских организаций - люди, столкнувшиеся с общей проблемой, делятся своими историями, обмениваются опытом и вместе ищут решения насущных вопросов.

Общественное объединение больных-инвалидов рассеянным склерозом по городу Астане было создано 28 июня 2018 года. Как говорят в народе, "легка ноша, поднятая сообща". Самой главной миссией нашей организации является сплочение, создание атмосферы единства, помощь и содействие больным с РС. РС - заболевание, поражающее зачастую лиц молодого трудоспособного возраста и быстро приводящее их к инвалидизации, а порой и в состояние полной недвижимости. Организация выполняет роль информационного пространства для повышения осведомленности общества о рассеянном склерозе и помощь в социальной и психологической реабилитации людям с рассеянным склерозом. В Нур-Султане проживают более 140 таких больных. Для наших больных важно жить обычной жизнью, трудиться по возможности и приносить пользу своей стране", - поделилась председатель Общественного объединения больных-инвалидов рассеянным склерозом по городу Нур-Султану Сапура Байгуанова.

Для привлечения внимания к проблемам, с которыми сталкиваются пациенты с рассеянным склерозом, на международном уровне, ежегодно 30 мая проводится Всемирный день РС. В этот день проводятся масштабные мероприятия, направленные на информирование общества об этом заболевании и обсуждение новых возможностей помощи пациентам.

Компания Merck на протяжении многих лет является активным участником борьбы с рассеянным склерозом. Свою особую миссию мы видим в том, чтобы повышать уровень знания специалистов здравоохранения и широкой общественности об этом заболевании. Наша цель - помочь людям с диагнозом РС жить полной жизнью, иметь возможность заниматься тем, что им интересно и получать удовольствие от каждого дня долгие годы", - отметил директор Merck Biopharma в СНГ и Украине Роджер Элиа.

Проведение таких мероприятий, как Всемирный день РС, является прекрасным поводом для объединения пациентов из разных стран, преодоления ощущения одиночества и изоляции, обострившихся на фоне пандемии COVID-19. Всемирный день РС позволяет пациентам обмениваться опытом достижения полноценной жизни с РС, а также привлечь внимание общественности, органов здравоохранения, благотворительных фондов к заболеванию с целью улучшения качества оказания медицинской помощи", - прокомментировал генеральный директор Sona-Pharm Остап Купновицкий.

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