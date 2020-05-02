Состоялись первые авиарейсы между Нур-Султаном и Алматы

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Алматы. 1 мая. Kazakhstan Today - Сегодня в 07.00 первый рейс вылетел из Алматы в Нур-Султан, передает Kazakhstan Today.

Сегодня состоялись первые рейсы казахстанских авиакомпаний между городами Нур-Султан и Алматы после возобновления полетов. Рейсы были выполнены в полном соответствии с усиленными санитарно-эпидемиологическими требованиями с соблюдением всех процедур для безопасности здоровья граждан.

Загрузка воздушных судов авиакомпаний от допустимых мест к полету составила более 90 процентов", - сообщили в Комитете гражданской авиации МИИР РК.

В первый день возобновления полетов между городами Нур-Султан и Алматы услугами авиакомпаний воспользовались порядка 700 человек.

Внутреннее авиасообщение пока работает по направлению Нур-Султан - Алматы. Через несколько дней будут открыты еще несколько направлений. Но попасть на борт самолета пассажиры смогут только при наличии справки об отсутствии коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении оперативного штаба Госкомиссии.

Отмечается, что с 4 мая казахстанцы смогут попасть из столицы и Алматы в Кызылорду, Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей. В остальных городах страны пока не отменяют условия жесткого карантина.

Также в авиакомпании Air Astana сообщили, что регулярные рейсы между городами Алматы и Нур-Султан осуществляются с 1 мая 2020 года 3 раза в день в утреннее, дневное и вечернее время на воздушных судах Аirbus 320/321 и Embraer E190-Е2.

После снятия режима ЧП в Казахстане группа компаний Air Astana, включая FlyArystan, возобновит выполнение рейсов по другим внутренним направлениям", - рассказали в авиакомпании.

Кроме того, в компании Air Astana напомнили, что, согласно постановлению №2 от 27 апреля 2020 года главного государственного санитарного врача на транспорте Республики Казахстан, пассажирам необходимо приходить на рейс в масках и иметь справки с отрицательным результатом ПЦР-теста. Также они будут проходить бесконтактную проверку температуры.

Для соблюдения всех процедур пассажирам необходимо быть в аэропорту за 2 часа до вылета. В салоне самолета предусмотрена специальная рассадка. Бортовое питание будет предоставлено в одноразовой посуде в обоих классах обслуживания. После приема пищи пассажирам необходимо снова надеть маски и оставаться в них в течение полета", - проинформировали в компании.

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