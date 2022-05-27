Состоялось заседание Республиканского совета медиации АНК

НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Состоялось заседание Республиканского совета медиации Ассамблеи народа Казахстана с участием представителей государственных органов и сообщества медиаторов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан, в ходе встречи были обсуждены вопросы реализации поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию института этномедиации в стране.

Развитость медиации, то есть готовность граждан к компромиссу в ходе решения спорных и конфликтных ситуаций, является одним из важных маркеров модернизации общественного сознания", - отметил Марат Азильханов.

По его словам, на текущий момент в повестке дня стоит задача выстраивания системы подготовки этномедиаторов и обучения соответствующим навыкам лиц, которые в силу своих служебных обязанностей работают в этой сфере.

Марат Азильханов подчеркнул, что определенная работа в этом направлении уже проведена, разработана учебная программа, проведен первый пилотный курс. Вместе с тем, по его мнению, имеется необходимость активизации работы в этом направлении.

В пресс-службе отметили, что одним из ключевых вопросов совещания стало обсуждение создания учебного центра этномедиации, организация курсов этномедиации и профессиональных переговорщиков в сфере межэтнических отношений.

В данном контексте обсуждалась необходимость выработки ключевых подходов к качественной и комплексной реализации поставленных задач. Также уточнена необходимость проведения в регионах ежеквартальных дней открытых дверей для населения на базе региональных домов дружбы и кабинетов медиации", - добавили в министерстве.