Состоящие на психиатрическом учете и судимые за сводничество работали в одной из школ Кызылорды

Учащиеся, оставаясь без контроля, на уроках информатики свободно посещали сайты для взрослых и азартных игр

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Кызылорда. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Состоящие на психиатрическом учете и осужденные за сводничество педагоги работали в одной из школ Кызылорды.





Многочисленные нарушения выявлены прокурорами в ходе проверки школ Кызылординской области. В частности, в 26 школах выявлены случаи трудоустройства педагогов без проведения конкурсов, а также трудоустройства лиц, имевших судимость и состоящих на "Д" учете в медучреждениях.





В одну из школ Кызылорды на работу принят работник, который ранее привлекался к уголовной ответственности за сводничество, а в другом случае уроки преподает педагог, состоящий на "Д" учете у врача психиатра", - сообщили в областной прокуратуре.





Кроме того, выявлены факты трудоустройства работников по поддельным дипломам, по данным фактам начаты досудебные расследования.





Также, по данным прокуратуры, проверками на сегодня выявлено свыше 200 нарушений санитарно-эпидемиологических требований и пожарной безопасности.





В отдельных школах не устранены "слепые зоны", имеются неработающие видеокамеры, что препятствуют осуществлению качественного мониторинга ситуации. Учащиеся, оставаясь без контроля, на уроках информатики свободно посещали сайты для взрослых и азартных игр", - добавили в пресс-службе.





Напомним, в ЗКО 14 директоров школ наказали за доступ учеников к запрещенному интернет-контенту.



