19.12.2023, 15:29 21016
Состоящие на психиатрическом учете и судимые за сводничество работали в одной из школ Кызылорды
Учащиеся, оставаясь без контроля, на уроках информатики свободно посещали сайты для взрослых и азартных игр
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Кызылорда. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Состоящие на психиатрическом учете и осужденные за сводничество педагоги работали в одной из школ Кызылорды.
Многочисленные нарушения выявлены прокурорами в ходе проверки школ Кызылординской области. В частности, в 26 школах выявлены случаи трудоустройства педагогов без проведения конкурсов, а также трудоустройства лиц, имевших судимость и состоящих на "Д" учете в медучреждениях.
В одну из школ Кызылорды на работу принят работник, который ранее привлекался к уголовной ответственности за сводничество, а в другом случае уроки преподает педагог, состоящий на "Д" учете у врача психиатра", - сообщили в областной прокуратуре.
Кроме того, выявлены факты трудоустройства работников по поддельным дипломам, по данным фактам начаты досудебные расследования.
Также, по данным прокуратуры, проверками на сегодня выявлено свыше 200 нарушений санитарно-эпидемиологических требований и пожарной безопасности.
В отдельных школах не устранены "слепые зоны", имеются неработающие видеокамеры, что препятствуют осуществлению качественного мониторинга ситуации. Учащиеся, оставаясь без контроля, на уроках информатики свободно посещали сайты для взрослых и азартных игр", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в ЗКО 14 директоров школ наказали за доступ учеников к запрещенному интернет-контенту.
Ранее в одной из школ Акмолинской области учительница несколько раз ударила школьника головой о школьную доску.
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19.12.2023, 20:12 14001
Министр транспорта прокомментировал задержки поездов на юге Казахстана
Фото: КТЖ
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Республики Казахстан Марат Карабаев объяснил недавние задержки поездов в южных регионах страны.
Да, были задержки в южных регионах, но и погода была аномальная. Да, действительно по 22 грузовым поездам, 35 пассажирским поездам задержки были. Но это аномальные погодные условия", - объяснил Карабаев.
По его словам, проблемы были устранены с помощью сотрудников КТЖ. 2200 человек и 9 единиц техники были задействованы для расчистки путей от снега.
Вы поймите, там же снегом замело. И речь не только о снеге идет, речь идет о буране, о нулевой видимости", - добавил министр.
Также он отметил, что мороз до сорока градусов и сильные порывы ветра - тоже аномалия для юга Казахстана, и это осложняло ситуацию.
Ранее сообщалось, что в Казахстане почти 20 поездов задерживались из-за непогоды.
На прошлой неделе в Жамбылской области был объявлен режим ЧС из-за ухудшения погодных условий. В области работает специально созданный региональный оперативный штаб, на помощь казахстанским спасателям прибыли подразделения МЧС Кыргызстана.
19.12.2023, 19:56 14646
Алия Назарбаева непричастна к "Оператору РОП" - Минэкологии
"Оператор РОП" сегодня - полностью государственное предприятие
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве Республики Казахстан министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал о том, что сейчас Алия Назарбаева непричастна к организации утилизационного сбора "Оператор РОП".
По словам главы Минэкологии, РОП сегодня - 100 процентов государственное предприятие.
Да, до этого это было частное предприятие, и, наверное, было ее предприятие, я точно не знаю. Но на сегодня РОП работает как госпредприятие. Я официально заявляю, ни к одному предприятию, как по мусороуправляющему, так и по переработке и сортировке мусора, Назарбаева не имеет отношения", - ответил министр на вопросы журналистов.
В сентябре депутат мажилиса парламента Ерлан Саиров заявлял, что конечным бенефициаром средств, полученных коррупционным путем в "Операторе РОП", была Алия Назарбаева.
Ранее сообщалось, что находившаяся в международном розыске экс-учредитель "Оператора РОП" Муктарова Ш. экстрадирована из ОАЭ в РК.
Муктарова была объявлена в международный розыск в июне прошлого года. По данным Антикора, она в период в 2017-2018 годы в нарушение требований Экологического кодекса присвоила денежные средства утилизационного сбора, незаконно оплаченные ей в виде дивидендов в размере 920 млн тенге.
Напомним, в апреле текущего года в Астане начался судебный процесс в отношении экс-руководства ТОО "Оператор РОП" и бывшего вице-министра экологии. Должностные лица Министерства экологии и ТОО "Оператор РОП" намеревались похитить 180 млрд тенге и перечислить их частной компании для строительства шести мусоросжигающих заводов.
При этом электроэнергия гарантированно должна была закупаться государством в течение 15 лет по необоснованно завышенному тарифу и обеспечить частной компании многомиллиардную прибыль. Антикор предотвратил хищение этих денег.
Управляющий директор ТОО "Оператор РОП" Руслан Шамшиев был найден мертвым, столичным районным отделом полиции Есиль возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). В марте прошлого года Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО "Оператор РОП" по факту хищения денежных средств предприятия на сумму более 20 млрд тенге в период 2016-2021 годы путем установления завышенной стоимости утилизации транспортных средств.
19.12.2023, 15:15 23176
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Вещание будет приостановлено 23 декабря в период с 3.00 до 17.00
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане временно приостановят телерадиовещание 23 декабря в связи с заменой оборудования, сообщили в АО "Казтелерадио".
23 декабря 2023 года в период с 03.00 до 17.00 по времени Астаны в рамках завершения очередного этапа модернизации вещательного ядра "Қазмедиа орталығы" планируется замена сетевого оборудования всего технологического комплекса", - говорится в сообщении "Казтелерадио".
Также АО "Казтелерадио" будут проведены профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.
В компании уведомили о приостановке вещания теле-, радиоканалов в сетях эфирного, кабельного и спутникового телерадиовещания на указанный период времени.
Напомним, в сентябре из-за проблем со спутником KazSat в телерадиовещании произошел сбой.
19.12.2023, 10:47 30606
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев на Новый год и Рождество
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В январе в Казахстане отмечают Новый год и православное Рождество.
На Новый год официальными выходными являются 1, 2 января 2024 года, они выпадают на понедельник и вторник. Соответственно, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдохнуть четыре дня подряд: 30, 31 декабря 2023 года, 1 и 2 января 2024 года.
При шестидневной рабочей неделе будет три дня отдыха: 31 декабря 2023 года, 1 и 2 января 2024 года.
7 января в Казахстане отмечается Рождество. В этом году праздник выпадает на воскресенье, переноса отдыха на другой день не будет.
Всего в январе при пятидневной рабочей неделе 21 рабочий и 10 выходных дней.
19.12.2023, 09:00 36461
Камеры Sergek будут фиксировать непристегнутых и не пропускающих пешеходов водителей в Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Интеллектуальная система общественной и дорожной безопасности Sergek будет фиксировать водителей, игнорирующих людей на пешеходных переходах. Пилотный проект стартовал в Алматы, сообщает Polisia.kz.
По данным полиции, все фиксации будут осуществляться в соответствии со статьей 600 КоАП РК "Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения". К примеру, если автомобиль проехал после пешехода, это не считается нарушением правил дорожного движения. Однако если водитель не уступил дорогу пешеходу и не остановился, ему будет выписан штраф. Также будет зафиксировано административное правонарушение, если как пешеход, так и транспортное средство находятся в одной зоне пересечения.
Наша интеллектуальная система общественной и дорожной безопасности создана для того, чтобы не просто фиксировать нарушения ПДД, а видеть потенциально опасных водителей, предотвращая дорожно-транспортные происшествия. Поэтому мы разрабатываем все новые механизмы мониторинга возможных нарушений правил дорожного движения. Одно из новшеств - фиксация водителей, не пропускающих пешеходов. Мы надеемся, что с его внедрением пешеходы смогут спокойно пересекать дорогу, не опасаясь за свою жизнь", - отметили разработчики.
Кроме того, интеллектуальная система в пилотном режиме начнет фиксировать и такое нарушение ПДД, как непристегнутый ремень безопасности у водителя и пассажиров переднего сиденья транспортного средства.
Как показывает анализ, за 11 месяцев текущего года под колесами автомобилей погибли 556 пешеходов, из них 478 на пешеходных переходах. Повышение водительской дисциплины благоприятно сказывается на снижении числа ДТП со смертельным исходом", - сказала старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.
18.12.2023, 17:51 74936
На помощь замерзающей собаке пришли спасатели Усть-Каменогорска
В двадцатиградусный мороз хвост собаки примерз к бетонной плите
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Усть-Каменогорск. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели Усть-Каменогорска пришли на помощь замерзающей собаке, которая упала на парапет возле реки.
Происшествие случилось в районе пересечения улиц Новаторов и Кабанбай батыра.
На помощь замерзающему и попавшему в экстренную ситуацию животному прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО. Добравшись на лодке до бетонной плиты, где их ожидала испуганная собака, спасатели обнаружили, что ее хвост буквально примерз к плите", - рассказали в региональной службе спасения.
Спасатели доставили животное на сушу и отогрели.
Стоит отметить, что в Восточно-Казахстанской области стоит мороз до минус 20 градусов.
Во время всей спасательной операции сотрудники службы ЧС бережно и с заботой отнеслись к "мохнатому пострадавшему" и, искренне переживая, боролись за его благополучие", - говорится в сообщении.
Ранее в Риддере спасатели вытащили собаку из колодца. А в Павлодаре сотрудник УИС приютил спасенного от гибели щенка.
18.12.2023, 13:04 83486
Износ теплосетей составляет 80 процентов - аким Актау прокомментировал ситуацию с замерзающими жителями
Фото: Depositphotos
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Актау. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Актау Улугбек Тналиев прокомментировал обращение жителей города, которые пожаловались на холодные батареи в домах.
В интервью агентству Lada.kz глава города рассказал, из-за чего произошла авария и когда будет проводиться ремонт изношенных теплосетей.
На магистральном трубопроводе произошла авария. Вследствие нее была нарушена циркуляция в некоторых микрорайонах. Мы подали отопление во все многоквартирные жилые дома. Есть, конечно же, нарекания от жильцов… Проблема в том, что отопление доходит до подвала, туда заходит тепло, но в некоторых домах нет циркуляции", - рассказал Тналиев.
На вопрос, почему нарушена циркуляция, аким ответил, что в некоторых теплоузлах остался воздух в системе.
Еще один фактор, что из-за похолодания подключились насосы. По линии МАЭК тепло подается всему городу. В верхних микрорайонах есть многоэтажные строения, которые доходят до 16-19 этажей, где стоят мощные тепловые насосы - именно они перетягивают всю циркуляцию. Такая ситуация не так давно наблюдалась в 27 микрорайоне. Тогда мы оперативно произвели наладку. Для этого нам пришлось проверить 19, 16, 17 микрорайоны. В ряде домов мы отключили насосы. Сделали мы это принудительно, установив пломбы. Благодаря этому мы наладили вопрос с отоплением в 27 микрорайоне. Но авария на магистральном трубопроводе вывела из колеи всю систему отопления. И сейчас мы боремся уже с последствиями аварии", - заявил глава города.
По его словам, более 400 километров тепловых сетей в городе нужно обновлять. При этом Улугбек Тналиев не считает, что отопительный сезон в Актау провален.
Подтверждений, которые указывали бы на провал отопительного сезона, нет. Всего в Актау насчитывается 97 тысяч квартир. Из них на один день под ограничение попали порядка 20 тысяч квартир. Самыми быстрыми темпами были проведены работы по восстановлению. Так получилось, что накладка тех погодных условий не позволила нам в нужной мере циркуляцию запустить. В отдельных домах 27, 12, 14, 4 микрорайонов есть сложности. Но это все поправимо", - пояснил аким.
Аким также посетовал на незаконную застройку, случаи которой участились в Актау.
Есть законодательство, которое нужно соблюдать, при этом нерадивые застройщики игнорируют законы. Практика Актау уникальная: привлекаются дольщики, разрешительных документов нет, к сетям дом не подключен, зато мы заселяем людей, а потом они атакуют акимат и требуют подключения дома к инженерным сетям. Поэтому мы говорим, до 2026 года приостановите свои незаконные и законные строительства. Мы открыто говорим, мы отопление не дадим. Мы видим, что инженерные сети, которые были заложены до независимости, свой ресурсный срок прошли. И в Экибастузе, и в Степногорске. Требуется конкретная модернизация, и, может, эти проекты должны были быть начаты давно", - заявил глава города.
Напомним, вчера замерзающие жители нескольких домов в 12-м микрорайоне Актау записали видеообращение к акиму Актау Улугбеку Тналиеву, главе Мангистауской области Нурлану Ногаеву и президенту страны Касым-Жомарту Токаеву с просьбой решить проблему с теплоснабжением в городе.
В прошлые выходные в 7 городах Казахстана: Экибастузе, Балхаше, Актау, Темиртау, Риддере, Степногорске и Жанаозене произошли аварии в системах теплоснабжения. На фоне происшествий вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов собирается покинуть свой пост.
18.12.2023, 10:23 84726
Главную новогоднюю елку зажгли в Астане
Фото: акимат Астаны
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Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера в Астане состоялась торжественная церемония зажжения главной елки столицы, сообщает сайт столичного акимата.
В мероприятии приняли участие порядка пяти тысяч человек.
По недавней традиции елка расположилась у сферы EXPO, по случаю праздника получившей новогоднюю подсветку", - сообщает Sputnik.
Здесь же, на территории EXPO, городские власти открыли самый большой каток и оформили целый ряд праздничных фотозон.
Высота новогодней елки составляет 25 метров. Украшена она световыми декоративными снежинками и узорами, игрушками, стробоскопами и гирляндами. На макушке ели использована светодиодная снежинка размером 2 метра, информирует Zakon.kz.
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