Сотрудник Карагандинской академии МВД уволен из органов внутренних дел

Астана. 3 января. Kazakhstan Today - Сотрудник Карагандинской академии МВД РК уволен из органов внутренних дел, передает Kazakhstan Today.

"Решением дисциплинарной комиссии заместитель начальника первого курса Карагандинской академии Тастайбеков А.Р. уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за совершение проступка, дискредитирующего государственную службу", - сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.





Кроме того, по его информации, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители и руководство учебного заведения.





Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина в форме полицейского поздравляет коллег с Новым годом.





Дорогие братья! Поздравляем вас с 2019 годом! Желаем нашей братве процветания до седьмого колена. Чтобы наши правнуки пользовались нашими связями... Мы - братва, грубо говоря, банда", - говорит герой видеоролика.





В МВД прокомментировали данное видео. "Распространяемое видео, на кадрах которого должностное лицо ведомственного учебного заведения поздравляет своих коллег, изучено. Оно снято 31 декабря 2018 года в Карагандинской академии МВД заместителем начальника первого курса. По факту случившегося проводится служебная проверка, по результатам которой указанный сотрудник и его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения", - сообщил в Facebook Алмас Садубаев.





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