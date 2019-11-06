Нур-Султан. 5 ноября. Kazakhstan Today - Сотрудники "Охотзоопрома" причастны к отстрелу 154 голов сайги в заповеднике, передает Kazakhstan Today.

Преступление было зарегистрировано в марте этого года. Как сообщил в полицию директор РГКП "Коргалжинский государственный природный заповедник", 17 марта на территории заповедника, в различных местах, были обнаружены 154 туши сайги с огнестрельными ранениями и спиленными рогами.

Ущерб государству от данного преступления составил более 1 млрд 435 млн тенге.

Факт отстрела сайги зарегистрирован и возбуждено досудебное расследование по части 5 статьи 337 УК РК (Незаконная охота).

"К преступлению причастны сотрудники регионального филиала РГКП "Охотзоопром", задача которого охранять редкие и исчезающие виды животных и сайгаков. Как было установлено в ходе расследования, двое инспекторов предприятия организовали беспрепятственный отстрел и двое их знакомых - непосредственно отстреливавшие сайгу", - сообщили в пресс-служба МВД Республики Казахстан.

Также стражи порядка установили и задержали скупщика рогов убитых животных, им оказался житель города Нур-Султана. В его гараже были обнаружены и изъяты спиленные сайгачьи рога, подготовленные для контрабандной перевозки на территорию Российской Федерации и дальнейшей перепродажи в КНР.

Браконьерам предъявлено обвинение по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями и дериватами).

Уголовное дело направлено в суд.

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