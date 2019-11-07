Кокшетау. 6 ноября. Kazakhstan Today - Соцпроект по профилактике ВИЧ-инфекции среди наркозависимых реализуется в Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

С 5 ноября по 5 декабря текущего года в Республике Казахстан проводится Всемирная кампания "Решающая роль сообществ", посвященная противодействию эпидемии СПИДа на международном, национальном и местном уровне. О мероприятиях, которые пройдут в ее рамках, проинформировал на брифинге главный врач областного центра СПИД Курманбек Бурмаганов, сообщила Региональная служба коммуникаций управления внутренней политики.

Целью проводимой кампании является усиление пропаганды ведения здорового образа жизни всеми акмолинцами, обеспечение предоставления информации по ВИЧ/СПИД населению с использованием средств массовой информации, современных технических средств и форм освещения. Особое внимание будет уделено информированности молодежи, ключевых групп населения повышенного риска инфицирования ВИЧ и людей, живущих с ними", - сообщил Бурмаганов.

Главврач областного центра СПИД подробно остановился на проекте, направленном на профилактику ВИЧ-инфекции среди лиц, употребляющих инъекционные наркотики в регионе.

Проект реализуется Общественным фондом "Omirdi birge saktaimyz" (руководитель Габитжан Салык) в рамках государственного социального заказа областного управления здравоохранения. Срок осуществления проекта - с августа по декабрь 2019 года. Его финансирование составляет около 2 млн тенге. Ожидается, что информационной работой будет охвачено 250 лиц, употребляющих инъекционные наркотики. 200 из них (80%) пройдут тестирование на ВИЧ-инфекцию", - сказал спикер.

Кроме этого, Бурмаганов сообщил о мероприятиях, которые пройдут в рамках кампании.

13 ноября текущего года, с 15.00, приглашаем всех на День открытых дверей в Молодежный центр здоровья при городской поликлинике. Там будет возможность бесплатно обследоваться на ВИЧ, получить консультации специалистов, проверить артериальное давление, измерить уровень сахара и холестерина в крови экспресс-методом. 22 ноября, в 15.00, в ТРЦ "РИО" состоится акция для населения с проведением викторины. 26 ноября с 10.00 в ходе Дня открытых дверей в Акмолинском областном центре СПИД для желающих также будет возможность бесплатно обследоваться на ВИЧ и другие венерические заболевания, получить консультации врачей, побеседовать с психологом. Завершится месячник заключительной молодежной акцией в ДК "Кокшетау" 5 декабря, в 16.00, на которую мы приглашаем всех вас", - резюмировал главврач областного центра СПИД.

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