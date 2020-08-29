Современную амбулаторию открыли в Алматинской области в преддверии Дня Конституции

Талдыкорган. 28 августа. Kazakhstan Today - На станции Коксу в Алматинской области в преддверии празднования Дня Конституции состоялось торжественное открытие врачебной амбулатории, передает Kazakhstan Today.

Больница рассчитана на 30 посещений в день и будет оказывать первичную медико-санитарную помощь.

По словам акима района, Алмаса Адила, на строительство амбулатории из средств областного бюджета затрачено более 340 миллионов тенге, общая площадь здания составила 823 квадратных метра.

Население станции Коксу около 3000 человек, новая амбулатория рассчитана на 30 посещений в сутки. Лечебное заведение отвечает всем современным медицинским требованиям. Ее руководитель Арзыгуль Куан - врач с 7-летним стажем", - отметил аким.

Жители села получили новое современное медицинское учреждение, которое будет оказывать первичную медико-санитарную помощь. Медицинский коллектив и жители Коксуского района благодарны за прекрасный подарок, который теперь украшает облик нашей местности", - поделилась жительница Коксу Мармара Садыкова.

Стоит отметить, что сельская амбулатория оснащена современным оборудованием, здание подключено к отоплению, подведены водопровод и канализация.

В светлом уютном помещении имеются все необходимые кабинеты: доврачебного приема: терапевтический, педиатрический, прививочный, процедурный, хирургический, приема химиопрепаратов, комната здорового ребенка и так далее.

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