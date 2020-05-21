Спасшего двоих детей из горящей машины мужчину наградили в Нур-Султане

Нур-Султан. 20 мая. Kazakhstan Today - Заместитель начальника департамента по ЧС Нур-Султана полковник гражданской защиты Сабит Битаев наградил мужчину, спасшего двоих детей при пожаре, передает Kazakhstan Today.

Болат Иманбеков, 1965 года рождения, награжден благодарственным письмом начальника департамента по ЧС Нур-Султана Бауыржаном Сыздыковым и памятным подарком.

17 мая, в 11.50, поступило сообщение о том, что горит автомашина по улице Дукенулы, 9. К моменту прибытия уже в 11.55 пожарных подразделений ДЧС Нур-Султана было установлено, что горит автомашина марки Nissan-Terrano. Пожар локализован в 11.59 и ликвидирован в 12.02. Предварительная причина: короткое замыкание электрических проводов в двигательном отсеке. В тушении пожара было задействовано 2 единицы техники и 12 человек личного состава ДЧС Нур-Султана. До прибытия пожарных подразделений из горящего автосалона очевидцем были спасены двое детей 2014 и 2015 годов рождения", - рассказали в ДЧС.

По данным ведомства, увидев дым, Болат подбежал к автомобилю и увидел, что внутри салона находятся двое маленьких детей. Не задумываясь об опасности, мужчина принялся их спасать.

К счастью, окно в горящем авто было приоткрыто и Булат предпринял действия по спасению детей через окно. Благодаря отваге и четким действиям, умению принимать правильное решение, удалось спасти жизнь маленьким детям. Хотелось бы отметить, что дети остались без присмотра в салоне автомобиля одни, мама тем временем вышла на секунду в магазин. В связи с этим настоятельно рекомендуем родителям не оставлять детей без присмотра, ведь в любую минуту может случиться непредвиденное обстоятельство", - отметили в ДЧС.

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