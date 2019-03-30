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Специальная комиссия решит вопрос о ликвидации горевшей скважины на месторождении Каламкас

29.03.2019, 14:33 8560
Специальная комиссия решит вопрос о ликвидации горевшей скважины на месторождении Каламкас
Актау. 29 марта. Kazakhstan Today - Специальная комиссия решит вопрос о ликвидации горевшей скважины на месторождении Каламкас, передает Kazakhstan Today.
 
13 марта текущего года в процессе строительства скважины на осложненном участке месторождения Каламкас АО "Мангистаумунайгаз" произошло газоводопроявление техногенного характера. С 13 по 24 марта специалистами проводились работы по промывке скважины с утяжелённым буровым раствором, а также ремонтно-изоляционные работы для устранения грифонов. Несмотря на приложенные усилия, 25 марта произошло возгорание очага выброса газоводяной смеси, сообщил заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз" по производству и руководитель рабочей группы по ликвидации ЧС Жакып Марабаев на брифинге для СМИ в Региональной службе коммуникаций Мангистауской области.
 
По его словам, создан межведомственный оперативный штаб из числа представителей департаментов по ЧС, экологии, полиции, центральных госорганов, КМГ, АО "Мангистаумунайгаз", ТОО "СиБу" и акимата Мангистауской области для принятия необходимых мер по локализации очага возгорания. В ликвидации ЧП было задействовано более 80 специалистов и 25 единиц различной техники. В ходе тушения были проведены работы для локализации возгорания переносными лафетными стволами. 
 
28 марта в 01.05 очаг возгорания грифона возле скважины №8237 был локализован. На данный момент водогазопроявление прекратилось, и возникшие грифоны закрылись. Жертв и пострадавших нет. Материальный ущерб по предварительным данным незначительный. 
 
Марабаев добавил, что происшедшее возгорание - характерное явление в условиях разработки Каламкаса.
 

Разумеется, мы всегда должны быть готовы к этим рискам - для этого при строительстве скважин на сводовой части месторождений Каламкас разрабатывается индивидуальный проект и разработаны специальные регламенты по оперативному и качественному реагированию на подобные угрозы. Хотел бы подчеркнуть, что для подобной работы требуются специалисты-нефтяники самой высокой квалификации, с хорошим знанием производства и большим опытом. Хотел бы поблагодарить всех коллег, которые трудились над ликвидацией пожара на скважине 8237, успокоить членов их семей - опасности на данный момент больше нет", - цитирует зампреда КМГ департамент по связям с общественностью нацкомпании.

 
В настоящее время на объекте работает специальная комиссия, которая решит вопрос о ликвидации скважины №8237.
 
Кроме этого, ведется комплекс мероприятий, восстановительных работ. Специалисты исследуют образования техногенных залежей газа, изучают давление межтрубного пространства в близлезжащих скважинах, контролируют газосодержание в воздухе, то есть ведут всесторонний анализ для предотвращения подобных ситуаций в будущем. 
 
По результатам анализа будет разработан план корректирующих мероприятий по обеспечению качества и безопасной проводки находящихся в бурении скважин, который будет внедрен при проектировании скважин центральной части месторождения Каламкас.
 

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