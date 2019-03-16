Спецслужбы ШОС в 2018 году предотвратили теракты со стороны вернувшихся из Сирии боевиков

Ташкент. 15 марта. Kazakhstan Today - Взаимодействие спецслужб стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) позволило предотвратить ряд терактов со стороны лиц, возвращающихся из зоны конфликта в Сирии, и задерживать воевавших на стороне террористов. Об этом сообщил журналистам первый заместитель директора ФСБ России генерал армии Сергей Смирнов после заседания совета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС в Ташкенте, передает Kazakhstan Today.

"В результате реализованных совместных мероприятий в 2018 году задержано значительное количество лиц, участвовавших в боевых действиях в составе международных террористических организаций, а также предотвращены террористические акты, готовящиеся гражданами государств ШОС, вернувшимися из зоны вооруженного конфликта в Сирии в страны исхода", - цитирует Смирнова ТАСС .

Спецслужбы стран - членов ШОС располагают данными о 4,5 тыс. боевиков, участвовавших в боевых конфликтах в рядах террористов.

"С учетом особой актуальности угрозы, которую представляют иностранные боевики-террористы, принимавшие участие в боевых действиях на стороне международных террористических организаций, в 2018 году организована работа по наращиванию взаимодействия компетентных органов государств - членов ШОС в этом направлении", - сказал Смирнов.

"В целях обмена оперативной информацией в отношении указанной категории на основании информации наших спецслужб исполнительным комитетом РАТС в таблицу учета внесены данные в отношении более 4,5 тыс. лиц", - отметил он.

По его словам, в результате реализованных совместных мероприятий в 2018 году было задержано значительное количество лиц, участвовавших в боевых действиях в составе международных террористических организаций, а также предотвращены теракты, готовившиеся гражданами стран ШОС, вернувшимся из зон вооруженного конфликта в Сирии на родину. "Рост числа мигрантов из Афганистана и Сирии резко ухудшает криминогенную обстановку в государствах ШОС, что заставляет компетентные органы организации совместно работать в режиме реального времени", - отметил он.

"В этой связи создание единого антитеррористического информационного пространства на территории наших стран должно являться приоритетом", - подчеркнул первый замдиректора ФСБ России. По его словам, в январе этого года завершены работы по организации защищенной информационно-телекоммуникационной системы связи между компетентными органами и исполкомом РАТС ШОС. "Налаженная система связи, несомненно, ускорит оперативный обмен информацией в сфере борьбы с терроризмом", - добавил Смирнов.

Первый замдиректора ФСБ отметил, что основная угроза региональной безопасности стран - членов ШОС заключается в усилении запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) на севере Афганистана.

"Террористические группировки значительно активизировали диверсионно-террористическую деятельность и укрепили свои позиции в приграничных северных районах Афганистана. Участились вооруженные инциденты на границе. С учетом понесенных потерь в Сирии и Ираке, ИГИЛ вынуждена искать пути по созданию новых опорных центров халифата. Усиление ИГИЛ на севере Афганистана может представлять в ближайшей перспективе основную угрозу для региональной безопасности", - сказал Смирнов по окончании заседания совета РАТС в Ташкенте.

Он подчеркнул, что основным фактором, ведущим к дестабилизации обстановки на пространстве государств ШОС, по-прежнему остается высокая активность членов международных террористических организаций. "Наибольшую угрозу для наших стран представляют группировки, признанные террористическими, среди которых ИГИЛ, движение "Талибан", "Исламское движение Узбекистана" и другие", - добавил первый замглавы ФСБ России.

"Эти и другие элементы изменения характера угроз миру и стабильности в странах ШОС выявляются нашей организацией в ходе мониторинга. На основе анализа и согласования с компетентными органами государств ШОС разработаны дополнительные меры адекватного реагирования, что позволило адаптировать региональную систему безопасности к меняющейся реальности и обеспечить ее дееспособность", - добавил Смирнов.

В заседании приняли участие делегации компетентных органов Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

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