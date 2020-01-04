Нур-Султан. 3 января. Kazakhstan Today - СпецЦОНы не будут работать 4 января, передает Kazakhstan Today.



"По инициативе МВД РК, функции по сопровождению информационных систем, отвечающих за предоставление услуг по регистрации транспорта и выдачу водительских удостоверений, а также изготовление государственных номеров переданы в ведение РГП "ИПЦ", - сообщили в пресс-службе Правительства для граждан.



По информации ведомства, в настоящее время ИПЦ совместно с АО "НИТ" проводит в спецЦОНах пуско-наладочные работы по запуску новой информационной системы и оборудования по изготовлению готовых документов. В этой связи 4 января 2020 года автоЦОНы не будут оказывать услуги.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства