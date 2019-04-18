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СпецЦОНы временно не выдают водительские права и не регистрируют ТС

17.04.2019, 15:11 8938
СпецЦОНы временно не выдают водительские права и не регистрируют ТС
Фото: econsulting.kz
Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - Комитет административной полиции МВД РК сообщил о временном приостановлении оказания ряда услуг в специализированных ЦОНах, передает Kazakhstan Today.
 
Приостановление оказания услуг связано с техническими проблемами.
 

В связи с техническими неисправностями оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в специализированных ЦОНах и регистрационно-экзаменационных подразделениях административной полиции временно приостановлено до их устранения", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства на официальной странице в Фейсбуке.

 

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