СпецЦОНы временно не выдают водительские права и не регистрируют ТС

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Приостановление оказания услуг связано с техническими проблемами.
В связи с техническими неисправностями оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в специализированных ЦОНах и регистрационно-экзаменационных подразделениях административной полиции временно приостановлено до их устранения", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства на официальной странице в Фейсбуке.
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