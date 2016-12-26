Спортивные секции организуют в 611 дворах Алматы

Алматы. 26 декабря. Kazakhstan Today - В 2017 году в Алматы стартует проект "Спорт в моем дворе", благодаря которому на существующих и новых спортивных дворовых площадках мегаполиса будут организованы спортивные секции, сообщили в пресс-службе городского акимата.

Профессиональные тренера и спортсмены будут заниматься с детьми в 611 дворах города с охватом более 10 тысяч детей. Проект будет абсолютно бесплатным, секции будут находиться в шаговой доступности для самых маленьких жителей города, передает Kazakhstan Today.

"Проект предусматривает разработку и реализацию программы вовлечения населения к еженедельным занятиям спортом посредством задействования и функционирования дворовых спортивных площадок и других общедоступных крытых/открытых спортивных сооружений", - сказал руководитель Управления спорта и физической культуры города Алматы Абил Донбаев.

Бюджет на реализацию данного проекта был утвержден на XII сессии маслихата города Алматы VI созыва, в рамках рассмотрения бюджета на 2017 - 2019 годы.

В 2017 году на физическую культуру и спорт запланировано увеличение бюджета в 1,6 раза - практически столько же, сколько на здравоохранение, так как Алматы - это спортивный центр, в котором функционируют 18 спортивных школ, 9 спортклубов, введены новые объекты Универсиады.

К примеру "Алматы арена" позволяет проводить мероприятия любого формата - международные соревнования по различным видам спорта, концерты звезд и другие. Алматинские спортсмены формируют практически все профессиональные команды страны. В прошлом году в 20 раз были увеличены расходы на массовый спорт. В следующем году рост увеличится еще на 30%.

Как подчеркнул руководитель Управления экономики и бюджетного планирования Максат Кикимов, бюджет города строился с учетом принятой программы "Алматы-2020" и сохранил социальную ориентированность. Так, на социальную сферу приходится треть всех расходов местного бюджета, в том числе на образование - 28,2 %, здравоохранение - 22,6%, социальную защиту населения - 20,5%, спорт - 3,3%.

"На развитие туризма, физической культуры и спорта предусмотрено 10,2 млрд тенге, из них: на развитие горнолыжного туризма, пешего, экологического а также этнокультурного событийного туризма, продвижение туристического продукта - 1,2 млрд, содержание спортивных школ и интерната для одаренных детей - 2,1 млрд, проведение спортивных мероприятий - 1,2 млрд, в том числе на спортивные массовые мероприятия-523 млн, подготовку участия спортивных сборных команд города к Республиканским и международным соревнованиям - 3 млрд, содержание международных комплексов лыжных трамплинов, "Алматы Арены" и "Халык Арены" - 2,1 млрд, операционные расходы в рамках Универсиады - 562 млн тенге", - отметил Кикимов.

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