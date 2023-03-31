Справки о пенсионке и социальных выплатах: новые госуслуги через Kaspi.kz

В том числе более 40 детей

Фото: ДЧС Актюбинской области

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Актобе. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе продолжаются активные противопаводковые мероприятия. В настоящее время с дачных участков садоводческих коллективов Каргалинка, Нефтяник и Солнышко силами и средствами ДЧС Актюбинской области эвакуировано в безопасное место 116 человек, из них 44 детей. Об этом - В Актобе продолжаются активные противопаводковые мероприятия. В настоящее время с дачных участков садоводческих коллективов Каргалинка, Нефтяник и Солнышко силами и средствами ДЧС Актюбинской области эвакуировано в безопасное место 116 человек, из них 44 детей. Об этом сообщили в ДЧС Актюбинской области.





Снег, который идет со степи, заполнил русло реки Жаман Каргала и в связи с теплой погодой у нас сегодня объем воды в данной реке увеличился. Сейчас проводим все необходимые срочные мероприятия, чтобы обваловать дома. Чтобы вода не прошла в дома", - сказал аким города Актобе Мурат Журебеков.





Органами полиции организована охрана общественного порядка.





ДЧС Актюбинской области





Как сообщили в ДЧС Актюбинской области, на месте задействованы силы и средства местных исполнительных органов, спасательных подразделений, воинской части 6655 Нацгвардии МВД РК.





Силами и средствами национальной гвардии проведена укладка 300 мешкотар с инертным материалом у придомовых территорий.





Акиматом города Актобе развернуто 3 пункта временной эвакуации, в которых размещено 87 человек, организовано питание. 29 человек размещены у родственников.





ДЧС Актюбинской области





Напомним, что 30 марта 2023 года в связи с повышением уровня реки Каргала были подтоплены дачные участки садоводческих коллективов Каргалинка, Нефтяник, Солнышко.





В целях принятия оперативных мер в период весеннего паводка в регионе круглосуточно работает противопаводковый штаб.





ДЧС Актюбинской области





По данным РГП "Казгидромет", в период с 30 марта по 1 апреля 2023 года в связи с прогнозированием осадков в виде дождя и снега в Актюбинской (Хобдинский, Мартукский, Каргалинский, Хромтауский, Айтекебийский и район города Актобе) области и на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается формирование талого стока, подъемы уровней воды на реках, разливы и подтопления.





Также в период с 30 марта по 1 апреля 2023 года в Карагандинской области в связи с сохранением таяния снежного покрова, а также с добеганием талого стока ожидается дальнейшее повышение уровней воды на реках.