Сразу в десяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Актюбинской, Костанайской, Туркестанской областях, передает Kazakhstan Today.



По данным синоптиков, 17 января в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях, 17, ночью 18 января в Павлодарской, Карагандинской областях, 18 января в Восточно-Казахстанской области ожидается снег, в Восточно-Казахстанской области местами сильный снег. Ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более, метель, местами гололед.



16 января в Акмолинской области местами ожидается снег, метель, ветер западный, юго-западный, 15-20 метров в секунду, местами порывы 23-28 метров в секунду. В Нур-Султане 16-17 января ожидается снег, низовая метель.



17-18 января в Восточно-Казахстанской области ожидается снег, местами сильный, метель, местами гололед, ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более.



16 января в Северо-Казахстанской области ожидается местами метель. Ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.



16 января в Кызылординской области местами сохраняются туман, гололед.



В Костанайской области местами ожидаются метель, туман, ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.



В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, ветер юго-западный, днём местами 15-20 метров в секунду.



Днем 16 января в Актюбинской области местами ожидается низовая метель, ветер западный, юго-западный 15-20 метров в секунду.



16 января в Акмолинской области местами снег, метель, ветер западный, юго-западный, 15-20 метров в секунду, местами порывы 23-28 метров в секунду.



В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, метель. Ночью и утром местами ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 15-20 метров в секунду.



17 января в Северо-Казахстанской области ожидается снег, ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более. Метель, местами гололед.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства