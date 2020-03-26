Среди пассажиров рейса Варшава - Караганда заражённых коронавирусом не оказалось

Караганда. 25 марта. Kazakhstan Today - В карагандинском аэропорту Сарыарка 23 марта приземлился самолёт Варшава - Караганда. На борту спецрейса было 207 человек. Все они сдали тесты на наличие в организме COVID-19. Ни у одного из них заболевания не выявили, сообщили в пресс-службе регионального акимата.

На борту находились казахстанские студенты, которые обучаются за рубежом, и другие наши соотечественники", - сообщили в пресс-службе.

Правительство страны выслало за ними спецрейс, для того чтобы помочь казахстанцам вернуться на родину, несмотря на остановку регулярного авиасообщения.

Как только самолёт приземлился на территории карагандинского аэропорта, на борт поднялась бригада врачей. Каждый пассажир прошёл процедуру тщательного медицинского контроля по строгому эпидемиологическому регламенту. После всех доставили в специальный госпиталь за пределами города.

Все врачи добровольно приехали в госпиталь, чтобы наблюдать людей, прибывших из Польши. Это мой врачебный долг. Когда мы узнали, что все здоровы, то испытали просто невероятные эмоции", - рассказывает Хайролла Ергашев, врач общей практики.

На карантине пассажиры рейса Варшава - Караганда пробыли два дня. Столько заняло выполнение анализа на наличие коронавируса в организме. Тесты показали, что все прибывшие здоровы.

Сейчас все они начали разъезжаться по своим родным городам. Пассажиры рейса выражают огромную благодарность карагандинским врачам и полицейским за заботу и слова поддержки в сложное для них время. Как отметила одна из прибывших, "это позволило в очередной раз понять, что родина всегда нас ждёт и защищает даже в самые сложные времена".

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