Астана. 15 марта. Kazakhstan Today - Средний размер взятки в Казахстане увеличился втрое, передает Kazakhstan Today.

По итогам специального обзора по коррупции, проведенного в 2018 году, стало ясно, что за год средний размер взятки увеличился с 61 тыс. до 193 тыс. тенге. Об этом в рамках III Республиканского форума предпринимателей сообщил директор компании "Центр стратегических инициатив" Бакытжан Саркеев.

"Обзор подготовлен на основе соцопроса делового климата, который был проведен в 2018 году. В опросе принимало участие свыше 4000 предпринимателей. Респонденты отвечали на 12 вопросов, оценивалась работа госорганов, а именно 8 управлений акиматов, 12 территориальных подразделений центральных госорганов. По мнению респондентов, инициатором взяток в 49% случаях является сам предприниматель, а в 45% предприниматели оплачивают услуги, которые и так должны предоставляться бесплатно. Самое интересное, что произошло увеличение среднего размера взятки. То есть, в 2017 году размер составлял 61 тыс. тенге, а в 2018 - 193 тыс. тенге", - сообщил Саркеев.

Как пишет Kazpravda.kz , по сравнению с 2017 годом на 23% снизилась доля предпринимателей, которые столкнулись с коррупцией.

"При этом среди тех, кто сталкивался с коррупцией, выросло число предпринимателей, кому коррупция помогает. Это не означает, что предпринимателям нравится давать взятки. Они их вынуждены давать, потому что не видят других способов решения своих проблем", - продолжил он.

По результатам опроса был подготовлен рейтинг честности регионов, который показывает мнение предпринимателей об уровне распространенности коррупции в том или ином регионе, добавил эксперт.

"По рейтингу в 2018 году СКО является лидером. Данная область является лидером уже второй год подряд. В тройку также вошли Акмолинская и Кызылординская области. Наименьший рейтинг в Мангистауской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях. В данном случае важен не сам рейтинг, а важно, что вне зависимости от рейтинга предприниматели сталкиваются с проблемой коррупции во всех регионах. И они характерны для всех областей", - сказал Саркеев.

В рамках исследования также оценивалась работа акиматов и центральных госорганов на местах.

"Среди территориальных подразделений коррупция больше всего распространена в службах внутреннего госаудита, госинспекции АПК и транспортном контроле. Если говорить об управлениях акиматов, то коррупция наиболее распространена в управлении архитектуры и градостроительства, земельных отношений и ГАСК. На самом деле вопросы строительства земельных отношений больше всего касаются предпринимателей. Именно при решении этих вопросов возникают проблемы, которые решаются с помощью взятки", - заключил спикер.

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