Столичные коммунальщики обратились к жителям города

Фото: акимат Астаны

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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с непрекращающимся снегопадом в столице коммунальными службами ведется круглосуточная работа в усиленном режиме, сообщает пресс-служба акимата Астаны.





За ночь с 21 на 22 декабря коммунальные службы вывезли из столицы более 42 тысяч кубометров снега 3033 рейсами.





В дневную смену 22 декабря в снегоуборочных работах задействованы 2603 дорожных рабочих и 1595 единиц спецтехники.





По правилам, в первую очередь, в городе очищают участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью - площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.





Просим жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности, воздержаться от дальних поездок в случае штормового предупреждения", - говорится в сообщении.





Всего же с начала зимы на полигоны из города 105 695 рейсами вывезли более 1 млн 336 тыс. кубометров снега.



