Столицу Казахстана могут вновь переименовать

НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Вернуть мегаполису прежнее название - Астана предлагают члены депутатской группы "Жана Казакстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам депутатов, народ так и не принял новое название столицы. Поэтому мажилисмены считают, что нужно внести в Конституцию важное изменение. По их мнению, решение о переименовании будет отвечать запросам и ожиданиям граждан, сообщает "Хабар 24".
Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы - Астана, которое в свое время было предложено первым президентом. Это решение будет учитывать вклад первого президента в становление и развитие главного города страны, а также будет отвечать запросам и ожиданиям граждан", - сказал депутат мажилиса парламента РК Едил Жанбыршин.
Помимо этого, представители депутатской группы считают, что до выборов нужно вводить норму о семилетнем президентстве. И провести выборы по новым правилам осенью. Такой шаг, по словам мажилисменов, модернизирует систему госуправления и обеспечит условия для устойчивого развития нашей страны. При этом они подчеркнули, что поддерживают инициативу Касым-Жомарта Токаева о выборах президента на однократный семилетний срок.
Высказываются различные мнения, что если президент этой осенью на внеочередных выборах будет избран на 5 лет, а затем будет внедрена норма об однократном семилетнем сроке, то могут возникнуть правовые условия для его потенциального выдвижения в будущем на третий срок. Поэтому, чтобы исключить все вопросы и сомнения, что Президент после 5 лет может баллотироваться на новый семилетний срок, считаем, что правильно будет сразу выдвигаться на 7 лет. В этом случае не возникнет никаких правовых коллизий", - сказал Едил Жанбыршин.
Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр в кулуарах правительства ответил журналистам на вопрос о том, что он думает о переименовании столицы Казахстана в Астану.
Эта идея давно уже обсуждается в обществе, безусловно, она заслуживает внимания. Вчера ее обозначила депутатская группа "Жана Казахстан" и внесла на рассмотрение. Я думаю, что после обсуждения в обществе это предложение рассмотрят уже в парламенте. Давайте дождемся, немножко пройдет время, и мы увидим, как на это реагирует общество", - цитирует Романа Скляра Informburo.kz.
Напомним, в марте 2019 года был подписан указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан.