Страны СНГ продолжают отстаивать правду о Великой Отечественной войне

Алматы. 25 мая. Kazakhstan Today - Представители Казахстана, России, Кыргызстана и Узбекистана провели международную видеоконференцию "Историческая память как основа укрепления гуманитарного сотрудничества на евразийском пространстве", посвященную 75-летию Великой Победы. Инициатором стала организация "Содружество народов Евразии", передает Kazakhstan Today.

Выступления участников конференции, их обмен опытом показали, что даже в условиях карантинных ограничений, вызванных пандемией коронавируса, народы бывшего СССР, как потомки победителей, не прерывают работы по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны, которая остается важным связующим звеном их общей истории", - рассказал об основных моментах конференции старший научный сотрудник НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета, кандидат исторических наук Денис Денисов.

По его словам, казахстанский профессор Лайла Ахметова в рамках видеомоста презентовала свою книгу "Панфиловцы: наша гордость, наша слава". Написанная на основе уникальных архивных материалов, рассекреченных в последние 3 года, книга раскрывает полную историю легендарной 316-й (8-й гвардейской) Панфиловской дивизии, отличившейся в Битве за Москву. В книге дана характеристика ее командного и рядового состава с поименным списком 10 566 бойцов, приведены карты, схемы, фотографии, а также отражена картина знаменитого боя 28 героев-панфиловцев под Волоколамском в ноябре 1941 года. Автор рассказала о формах сохранения памяти об их подвиге, посвященных им мемориальных объектах и акциях в Казахстане, Кыргызстане и России.

В свою очередь, Оренбургское региональное отделение Поискового движения России под руководством Сергея и Натальи Ельчаниновых использовало время вынужденной самоизоляции для обработки 350 дел, откопированных в Центральном архиве Министерства обороны РФ, что позволило установить имена более 6500 земляков, погибших и пропавших без вести на фронтах войны. В мае на сайте отделения стали выкладываться первые списки сложивших голову оренбуржцев по 91-й кавалерийской, 200-й, 358-й и 360-й стрелковым дивизиям, сформированным в регионе. Готовится к печати книга по всем оренбургским дивизиям и бригадам (21), которая выйдет ко Дню неизвестного солдата. Выявленные новые имена пополнят и Обобщенный банк данных "Мемориал".

Профессор Лариса Хоперская из Кыргызстана отметила, что в условиях карантина число участников традиционной акции "Бессмертный полк" в республике даже резко расширилось. Если в 2019 году на нее очно вышли более 60 тыс. кыргызстанцев, то в 2020 году на онлайн-акцию было подано уже более 140 тысяч заявок.

Историк Ботир Абдуллаев из Узбекистана рассказал о том, что к 75-летию Победы в Ташкенте открыт уникальный Парк Победы с памятниками и музейными экспозициями, увековечивающими подвиг и жертвы многонационального населения республики в борьбе с фашизмом.

Подводя итог конференции, директор НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета Веналий Амелин подчеркнул, что, в условиях непрекращающихся на Западе попыток фальсификации истории, страны СНГ должны и дальше наращивать общие усилия по широкой информационно-просветительской, мемориальной, воспитательной работе с молодежью, приданию военно-поисковому движению и памятным акциям международного характера в целях сохранения и отстаивания правды о Великой Отечественной войне как общей духовной основы их национального самосознания, братства и сотрудничества.

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