Строительство и ремонт учреждений образования в Карагандинской области идет по графику

Караганда. 9 июня. Kazakhstan Today - В Карагандинской области начато строительство семи школ, двух детских садов и дворцов юношества, общежития, а также спортзалов и нового учебного корпуса, которые будут пристроены к уже действующим зданиям, передает Kazakhstan Today.

Кроме того, ведется обширный ремонт всех объектов образования. Работы планируется завершить до начала нового учебного года. На эти цели из бюджета выделено более 21 млрд тенге.

В 30-м микрорайоне юго-востока Караганды в скором времени распахнет свои двери новая общеобразовательная школа на 1200 мест. Ее строительство начато еще в 2018 году компанией ТОО "Оливия". Подрядчик должен был сдать объект в декабре прошлого года. Но из-за неправильного проектирования тепловых инженерных сетей работы затянулись.

Также в областном центре начато возведение школы на 600 мест. Она будет построена в микрорайоне 11-а Майкудука. Ввод в эксплуатацию здания запланирован на 2023 год.

Еще четыре новые школы появятся в городе Жезказгане (900 мест), селах Бетбулак Улытауского района (80 мест), Киик Шетского района (150 мест), на станции Теректы (80 мест) и в поселке Атасу Жанааркинского района (464 мест).

Два детских сада на 640 мест в общем появятся в Жезказгане и Сатпаеве. Ввод запланирован на 2020-2021 годы. Также будут построены два дворца школьников в Караганде и Сатпаеве, спортзалы к школе №4 Сарани и СОШ №1 города Каражала. Кроме того, в Каркаралинске будет возведено общежитие на 100 мест для студентов местного колледжа, а в областном центре расширен лицей-интернат для девочек Билим-инновация", - отметил руководитель управления образования региона Есенгазы Имангалиев.

Капитальным и текущим ремонтом в каникулярное время охвачены 448 объектов: это 330 школ, 91 детский сад, 20 колледжей и семь организаций дополнительного образования.

"Работы уже начаты и ведутся по программам "Дорожная карта занятости", "Дорожная карта по строительству, реконструкции, ремонтам (капитальный, текущий) и другим мероприятиям объектов образования Карагандинской области на 2020-2023 годы" и спецпроекту "Ауыл Ел Бесігі". Из местных бюджетов выделят 357 млн тенге для переноса 119 надворных туалетов. Из них 15 уже перемещены внутрь зданий. Эти работы также будут завершены к началу учебного года. Кроме того, в регионе начат ремонт в 15 колледжах, вошедших в проект "Жас маман", - добавил Е. Имангалиев.

Параллельно с ремонтными работами в школах ведется установка камер видеонаблюдения. На сегодняшний день оснащенность учебных заведений составляет 95%.

До 1 сентября 2020 года все работы по установке камер видеонаблюдения будут завершены", - заверил главный педагог области Есенгазы Имангалиев.

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