Суд оправдал бывшего заместителя Серика Ахметова

Караганда. 28 января. Kazakhstan Today - По делу о миллиардном хищении денег Габит Мухамбетов, который был заместителем Серика Ахметова в период его работы акимом Карагандинской области, добился полного оправдания, передает Kazakhstan Today.





Верховный суд отменил приговор Карагандинского специализированного суда по уголовным делам, признав его необъективным. Приговор в отношении 21 высокопоставленного должностного лица отменен только в отношении Габита Мухамбетова. В отношении Серика Ахметова и других фигурантов он оставлен без изменений, сообщает Liter.kz .

По информации издания, четыре года после обвинительного приговора Габит Мухамбетов не обращался в Верховный суд. Он отбывал условный срок по обвинению в хищении денег. Судья спецсуда по уголовным делам Исламхан Есенбаев приговорил его к 3 годам колонии общего режима с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в госорганах сроком на 5 лет. Апелляционная коллегия Карагандинского областного суда изменила ему реальное наказание на условное. И только в январе этого года он подал ходатайство, прося полного оправдания. Коллегия по уголовным делам Верховного суда прислушалась к его доводам.

В частности, Мухамбетов указал, что выводы суда о растрате им чужого имущества не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и не подтверждены доказательствами. Ссылаясь на нарушения закона при проведении расследования и в суде, Мухамбетов отметил, что не является субъектом вмененного ему уголовного преступления.

Прокурор, принимавший участие в заседании Верховного суда, просил отказать Габиту Мухамбетову. Но коллегия внимательно изучила доводы и отменила приговор, признав экс-чиновника невиновным.

"Показания осужденного Думана Нурбаева о том, что он якобы неоднократно передавал осужденному Мухамбетову через незнакомых ему лиц денежные средства, какими-либо доказательствами не подтверждаются. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда в составе председателя коллегии Жукенова Абдрашита, судей - Абнасирова Серика и Нурбекова Айдына считает, что судебные акты в отношении осужденного Мухамбетова Габита Мухамбетовича подлежат отмене с прекращением уголовного дела за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения", — вынесла решение коллегия.

Приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области от 11 декабря 2015 года и постановление судебной коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда от 14 марта 2016 года в отношении Мухамбетова Габита Мухамбетовича Верховный суд отменил.

Производство по уголовному делу по пункту "б" части 4 статьи 176 Уголовного кодекса на основании статьи 35 УПК прекратить за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения", - вынесла постановление коллегия.

За оправданным экс-чиновником оставлено право подать в суд на Нацбюро по противодействию коррупции и прокуратуру за незаконное привлечение к уголовной ответственности и нахождение в СИЗО.

Напомним, 21 фигуранта осудили за коррупцию. Среди осужденных был и бывший премьер-министр страны Серик Ахметов, которого приговорили к 8 годам колонии. Позднее он добился замены вида наказания на ограничение свободы. В октябре минувшего года Ахметов просил освободить его условно-досрочно. Решением Казыбекбийского районного суда ему было отказано в УДО

Прокуратура выступила против освобождения Серика Ахметова, указав, что погашение ущерба государству и хорошее поведение - это не абсолютные основания для обязательного освобождения.

Ранее Ахметова осудили на 10 лет колонии за совершение коррупционных преступлений. Позднее апелляция снизила срок до 8 лет. Затем Абайский районный суд сократил часть срока на основании закона об амнистии. В дальнейшем Ахметов попросил суд заменить неотбытую часть реального наказания в виде 4 лет 26 дней на тот же срок, но уже не в колонии, а в виде ограничения свободы.

Суд удовлетворил его ходатайство, и с 21 сентября 2017 года он вышел на свободу с видом наказания "ограничение свободы".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства