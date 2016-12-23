Суд отсрочил исполнение наказания Слекишиной на 5 лет

Алматы. 23 декабря. Kazakhstan Today - Суд отсрочил исполнение наказания Натальи Слекишиной на 5 лет, сообщила пресс-служба Алматинского областного суда.

По информации пресс-службы, сегодня Илийским районным судом рассмотрено ходатайство осужденной Слекишиной об отсрочке отбывания наказания на основании статьи 74 УК РК (Отсрочка отбывания наказания женщинам, имеющим малолетних детей). Ходатайство удовлетворено частично, передает Kazakhstan Today.

"Слекишиной Н. отсрочено исполнение наказания по приговору Алатауского районного суда города Алматы от 23 мая 2015 года в связи с имеющимся у нее малолетним ребенком 2016 года рождения - сроком на 5 лет. За осужденной Слекишиной Н. установлен пробационный контроль", - сообщили в суде.

Также отмечается, что контроль за поведением осужденной возложен на органы внутренних дел по Алматы.

Отметим, на днях адвокат Слекишиной Айман Умарова сообщила в Facebook, что у родившейся в заключении дочери ее подзащитной двустороннее воспаление легких. "Ей еще году нет. Ее зовут Назира Слекишина, дочь Натальи Слекишиной. Разве малышка заслужила такую долю- долю маленькой зечки? Разве она должна отсиживать срок за мать (которая попала за решетку по вине бывшего гражданского мужа, которого она любила), и разве ей можно объяснить, что ее появлению в свет она "обязана" групповому изнасилованию? А теперь у нее двустороннее воспаление легких. Нахождение долгое время в стенах следственного изолятора дало о себе знать", - написала адвокат.

Напомним, в июне заключенная Слекишина сообщила, что в алматинском СИЗО подверглась групповому изнасилованию сотрудниками учреждения и родила ребенка от одного из них. В рамках досудебного расследования ДНК-экспертиза подтвердила отцовство Руслана Хакимова - одного из тех, на кого указала заключенная.

В сентябре Хакимов, обвиненный в совершении пыток и изнасиловании заключенной Натальи Слекишиной приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с конфискацией имущества.

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