Суд санкционировал арест заместителя акима Макатского района Атырауской области

Атырау. 31 января. Kazakhstan Today - Заместителю акима Макатского района Атырауской области суд санкционировал меру пресечения "содержание под стражей" сроком на 2 месяца, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Макатского районного суда Атырауской области, суд удовлетворил ходатайство следователя департамента Национального бюро по противодействию коррупции Атырауской области о применении меры пресечения в виде "содержания под стражей" в отношении заместителя акима Макатского района.

По информации суда, в отношении него начато досудебное расследование по пунктам 1,2 части 3 статьи 366 УК РК. "Это получение лицом, занимающим ответственную государственную должность, лично или через посредника взятки путем вымогательства или группой лиц по предварительному сговору", - уточнили в суде.

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