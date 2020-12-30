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Суд удовлетворил четвертый иск Комитета по защите прав потребителей к авиакомпании "Бек Эйр"

29.12.2020 7615
Алматы. 29 декабря. Kazakhstan Today - 28 декабря 2020 года Турксибский районный суд Алматы удовлетворил четвертый иск Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан к АО "Бек Эйр", в котором представлены интересы 153 человек, сумма иска - 9,3 млн тенге, передает Kazakhstan Today.
 

Таким образом, в результате принятых комитетом мер, в судебном порядке защищены права 1678 человек. Авиакомпании "Бек Эйр" подлежит вернуть потребителям 103,3 млн тенге", - сообщили в министерстве. 

 
В ведомстве отметили, что в связи с тем, что жалобы от потребителей поступают в комитет ежедневно, будет подан пятый иск в суд. 
 
Напомним, что первые два иска КЗПП к АО "Бек Эйр" вступили в законную силу. 
 

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями законодательства исполнять судебные решения, уполномочены только судебные исполнители. В соответствии с законом Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" исполнительное производство должно быть закончено не более чем в двухмесячный срок со дня его возбуждения, за исключением исполнительных документов о периодических взысканиях, а также кроме случаев, когда законодательными актами установлены иные сроки исполнения. Поэтому, потребители вправе обращаться к судебным исполнителям, которые примут обязательные и своевременные меры по исполнению решений суда. Для получения сведений о судебном исполнителе, которому передан исполнительный лист, потребителям необходимо обращаться в Палату частных судебных исполнителей Алматы", - уточнили в Министерстве торговли. 

 
Третий иск будет рассмотрен апелляционной коллегией по гражданским делам Алматы. 
 

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