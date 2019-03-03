Суд в Алматы снял ограничение на выезд из Казахстана с иностранца, задолжавшего сотрудникам своей фирмы более 20 млн тенге

Алматы. 2 марта. Kazakhstan Today - Суд в Алматы снял ограничение на выезд из Казахстана иностранного гражданина Майкла Е. Уилсоне, задолжавшего сотрудникам управляемой им фирмы в Казахстане "Майкл Уилсон и партнёры, Лтд., юридические советники" более 20 млн тенге в виде невыплаченной зарплаты. Об этом агентству Kazakhstan Today сообщили бывшие сотрудницы фирмы Гульнара Ильясова, Жыпар Бейшеналиева и находящаяся в декрете Анастасия Капралова, которые уже 2,5 года не могут получить заработанные ими деньги, передает Kazakhstan Today.

Компания "Майкл Уилсон и партнёры, Лтд." зарегистрирована на Британских Виргинских островах и имеет филиал в Алматы. Директор фиала Майкл Е. Уилсон с середины сентября 2016 года перестал выплачивать заработную плату всем своим работникам. Вопреки решению Бостандыкского районного суда Алматы, который постановил взыскать задолженность по заработной плате и обязал перечислить пенсионные отчисления на пенсионные счета своих работников, иностранный гражданин делает всё возможное, чтобы не выплачивать эту задолженность.

Только трем сотрудницам, обратившимся в редакцию агентства, фирма изначально задолжала 24 925 193 тенге. В процессе разбирательств удалось взыскать 4 872 873 тенге, а оставшуюся сумму в размере 20 052 320 тенге до сих пор получить не удается.

Очередным обескураживающим событием явилось постановление судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда от 14 февраля 2019 года в составе председательствующего судьи Мерекенова Л.Т., судей Махпирова Б.С., Трумовой Г.Ч. по жалобе компании к частному судебному исполнителю (ЧСИ) на решение районного суда №2 Алмалинского района Алматы от 13 ноября 2018 года. В нем говорится о признании незаконными действия ЧСИ по вынесению постановления о временном ограничении руководителя филиала, г-на Майкла Е. Уилсона, на выезд из Республики Казахстан. Вышеуказанная судебная коллегия, тщательно не изучив все материалы дела, не запросив ни одного документа, где это могло бы потребоваться, в своём постановлении говорит о том, что судебными актами установлено, что Майкл Е. Уилсон не является руководителем компании", - рассказали бывшие сотрудницы компании.

Они отметили, что на всех судебных заседаниях в Бостандыкском районном суде, суде №2 Алмалинского района и в Алматинском городском суде предоставлялись копии положения о филиале, а также решения единоличного директора компании, в котором говорится о назначении Майкла Е. Уилсона в качестве директора филиала. Документы подписаны самим Майклом Е. Уилсоном в качестве директора компании.

Но каким-то неведомым образом судебная коллегия решила сама лично установить, что Майкл Е. Уилсон руководителем компании не является", - недоумевают экс-сотрудницы фирмы.

По их сведениям, Майкл Е. Уилсон зарегистрировал на Британских Виргинских островах компанию под своим именем Michael Wilson & Partners, Ltd., а в 1998 году зарегистрировал в Казахстане одноимённый филиал данной оффшорной компании. При этом, он постоянно находился на территории Казахстана с 1998 года. Его директорскую должность подтверждают доверенности, выданные представителям компании Аубакирову Е.К., Гутаровой Н.Л. и Мухамадиевой Р.Б. Также об этом свидетельствуют статистические данные из Комитета по статистике и других государственных органов.

Согласно статье 19 ТК РК, "руководитель филиала или представительства иностранного юридического лица осуществляет все права и исполняет все обязанности работодателя от имени данного юридического лица". Таким образом, вынесение постановления ЧСИ и наложение запрета на выезд г-на Майкла Е. Уилсона с территории Республики Казахстан является законным, так как указанное лицо, являясь руководителем филиала, обязано погасить задолженность по заработной плате от имени компании, так как, согласно статье 23 закона РК "О правовом положении иностранцев", выезд из РК иностранцу не разрешается, если он уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом, до исполнения обязательств, а также выезд из Республики Казахстан иностранца может быть отсрочен до исполнения им имущественных обязательств, с которыми связаны существенные интересы граждан Республики Казахстан, других физических и юридических лиц", - подчеркнули бывшие сотрудники юридической фирмы.

Также они указывают на то, что большая часть судебных разбирательств между компанией и ЧСИ каким-то образом оказывается на рассмотрении именно у Меркенова Л.Т. и Махпирова Б.С.

Кроме того, экс-сотрудницы рассказали, что через четыре дня после вынесения постановления судебной коллегии Алматинского городского суда ЧСИ получил от Майкла Е. Уилсона заявление, в котором тот просит снять ограничение на выезд по всем исполнительным листам по медицинским показаниям и необходимости срочно вылететь в Великобританию для прохождения там лечения. При этом к письму не прилагаются заключения врачей из Лондонского лечебного учреждения о том, что ему требуется специализированная медицинская помощь именно там.

Теперь гражданин Великобритании, г-н Майкл Е. Уилсон, получив все нужные ему постановления и определения о признании действий ЧСИ незаконными, а также сомнительного рода справку, сможет беспрепятственно покинуть Казахстан и не переживать более об исполнении решений Бостандыкского районного суда Алматы. А мы, граждане Республики Казахстан, останемся без защиты со стороны своего же государства от иностранного беспредела", - заключили бывшие сотрудники иностранного гражданина.

Как сообщалось ранее, руководитель филиала британской компании "Майкл Уилсон и партнёры, Лтд., юридические советники", очевидно, взяв за основу многовековые колониальные традиции, решил, что может использовать рабский труд казахстанских сотрудников, годами не выплачивая им зарплату и обязательные пенсионные отчисления, игнорируя требования государственных органов и решения судов. Граждане Казахстана после многолетних безрезультатных скитаний по судам обратились к президенту РК.

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