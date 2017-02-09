Лондон. 9 февраля. Kazakhstan Today - Суд в Лондоне признал право БТА Банка судить Ильяса Храпунова, пишет Forbes.com

Издание напоминает, что как и многие другие банки, казахстанский БТА Банк за последние 10 лет потерял миллиарды долларов. Но, в отличие от других банков, БТА успешно стремится к тому, чтобы их вернуть, передает Kazakhstan Today.

"2 февраля апелляционный суд Лондона вынес решение в пользу БТА Банка, основываясь на полученных ранее сведениях в ходе ряда глобальных судебных развирательств против Ильяса Храпунова и прежнего главы банка Мухтара Аблязова", - отмечает издание.

Все началось, когда аудиторская компания PricewaterhouseCoopers выявила "брешь" в $10 млрд в финансовой отчетности банка, что привело к обвинениям против Аблязова и Храпунова, который женат на старшей дочери Аблязова Мадине и сейчас проживает в Швейцарии.

Уилл Кеньон, проживающий в Лондоне бухгалтер компании PricewaterhouseCoopers, обнаружил сделки в кредитном портфеле малоизвестного подразделения БТА под названием UKB6, которое вызвало подозрения. Это привело к выводам, что UKB6 выдало в кредит миллиарды долларов на проекты по строительству недвижимости и для других сделок в Беларуси, России и Украине.

Согласно документам суда, в одной такой транзакции в 2007 году БТА якобы предоставил кредит в $76 млн фиктивной компании AstroGold Corp., расположенной на Британских Виргинских островах, несмотря на то, что капитал этой компании составлял лишь $5 000.

В ходе другой транзакции Аблязов якобы перевел $1,4 млрд из банка в подконтрольные ему организации, путем оформления этих денег в качестве займов для таких проектов, как Нефтедобывающая платформа Каспийского моря, информирует издание со ссылкой на судебные документы.

В них также сообщается, что получатели займов UKB6 были фиктивные компании, связанные с лондонской инвестиционной фирмой Eastbridge Capital, управлением которой занимался Сырым Шалабаев, зять Аблязова.

Как сообщалось ранее, Национальное бюро по противодействию коррупции вызвало Мухтара Аблязова на допрос в Казахстан, сообщила пресс-служба ведомства. В Нацбюро продолжается досудебное расследование уголовного дела в отношении бывшего топ-менеджмента АО "БТА Банк" М. Аблязова, Ж. Жаримбетова и других.

"В ходе следствия Антикоррупционной службой добыты дополнительные доказательства противоправных деяний Аблязова и его сообщников. Раскрыты новые схемы легализации (отмывания) похищенных в банке денежных средств. Установленные факты позволили дополнить подозрение Аблязова созданием и руководством преступным сообществом, включающим в себя ряд организованных преступных групп, действовавших как на территории Казахстана, так и за его пределами", - проинформировали в ведомстве.

Как отметили в Нацбюро по противодействию коррупции, в соответствии с частью 1 статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (УПК РК), подозреваемый вызывается на допрос повесткой. Однако в связи с нахождением подозреваемого Аблязова вне пределов Республики Казахстан и уклонением от явки Антикоррупционная служба, руководствуясь частью 3 статьи 205 УПК РК, публикует уведомление о вызове подозреваемого на допрос в средствах массовой информации.

"Подозреваемому Аблязову необходимо в срок до 17.00 часов 10 февраля 2017 года явиться в административное здание Национального бюро по противодействию коррупции по адресу: Республика Казахстан, город Астана, улица Сейфуллина, 37 к руководителю следственно-оперативной группы - руководителю Следственного департамента Перову Сергею Николаевичу. Для участия в следственных действиях подозреваемый вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника органом, ведущим уголовный процесс (статья 68 УПК РК). Если защитник не будет приглашен подозреваемым или его законными представителями, а также другими лицами по их поручениям, участие защитника будет обеспечено органом, ведущим уголовный процесс (статья 67 УПК РК). При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намерении заявить ходатайство об обеспечении участия защитника прокурором или лицом, осуществляющим досудебное производство, подозреваемому или представляющим в установленном порядке его интересы лицам необходимо заранее уведомить орган уголовного преследования", - говорится в сообщении ведомства.

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