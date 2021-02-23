Судью Карагандинского областного суда уличили в проведении тоя в ресторане

Караганда. 22 февраля. Kazakhstan Today - Той в ресторане проводил судья Карагандинского областного суда. Скандальное видео тоя попало в Интернет, передает Kazakhstan Today.

Судя по видео, юбилей для мамы в одном из престижных ресторанов города проводил судья Карагандинского областного суда Естай Исабеков, сообщает " Хабар 24 ".

Всё испортили нежданные гости - мобильная группа. С членами мобильной группы Исабеков разговаривает на "ты", у полицейского требует снять маску для опознания, а также утверждает, что в заведении отдыхают и прокуроры. Как оказалось, всё это произошло месяц назад. Удивительно, но за всё это время таким успехом в борьбе с нарушителями мобильные группы с общественностью не поделились. Нет никаких протоколов об административном нарушении и в базе данных Специализированного межрайонного суда Караганды", - говорится в сюжете.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства