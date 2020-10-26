Свадьбы и кудалык продолжают проводить в Алматы

Алматы. 25 октября. Kazakhstan Today - Материалы о нарушении ограничительных мер на 11 объектах в Алматы будут переданы для принятия административных мер по приостановлению работы, передает Kazakhstan Today.

Мониторинговые группы Алматы продолжают осуществлять усиленный контроль за соблюдением ограничительных мер на территории мегаполиса.

За 24 октября группы провели 59 проверочных мероприятий по соблюдению ограничительных мер. С нарушениями выявлено 11 объектов, по выявленным нарушениям материалы будут переданы для принятия административных мер в отношении юридических лиц. По данным объектам будут приняты административные меры согласно части 1 статьи 425 КоАП РК - штраф в размере 230 МРП. В случае повторных случаев будет ставиться вопрос о приостановлении деятельности в судебном порядке.

В Алатауском районе были выявлены объекты общественного питания, в которых проводились торжественные мероприятия (свадьбы, банкеты) с массовым скоплением людей:

1) ресторан AINABAI HALL, микрорайон Зердели, 2а - проводилось мероприятие (кудалык) на 50 человек;

2) ресторан "Томирис", микрорайон Кок-Кайнар, улица Жангельдина, 2 - проводилось мероприятие (свадьба) на 40 человек;

3) ресторан "Бодрум", улица Алмерек Абыз, 2 - проводилось мероприятие (свадьба) на 70 человек;

4) ИП "Зере", магазин, микрорайон Нуркент, 5/22 - отсутствуют санитайзеры, продавец находилась в помещении без защитной маски;

5) ТОО Happy event, микрорайон Нуркент, 5/22 - продавцы находились на рабочем месте без защитной маски, отсутствуют дезинфицирующие коврики, отсутствуют санитайзеры для обработки рук;

6) ИП "Алтын Ару", магазин сладостей, микрорайон Нуркент, 5/26 - продавец находилась на рабочем месте без защитной маски и без перчаток, отсутствуют дезинфицирующие коврики и санитайзеры, не проводится термометрия сотрудников с внесением данных в журнал;

7) ИП "Агибаева", продовольственный магазин, микрорайон Нуркент, 5/26 - отсутствуют санитайзеры для посетителей.

Наурызбайский район: зал торжеств "Ильхан", микрорайон Калкаман-2, улица Айтей батыра, 88 - проводилось мероприятие (свадьба) на 100 человек.

Алмалинский район: были выявлены объекты, нарушавшие режим работы (работа после 23.00, реализация кальяна и объекты, на деятельность которых введен запрет согласно ПГГСВ):

1) лаунж-бар "Мята" - работа после 23.00 часов, реализация кальяна посетителям;

2) караоке "Гранд опера" - временный запрет деятельности;

3) кафе Finik - работа после 23.00, реализация кальяна посетителям.

Мониторинговые группы в составе местной полицейской службы и государственно-правового отдела также проводят информационное оповещение горожан по соблюдению карантинных мер, социальной дистанции и масочного режима, а также режима работы разрешенных торговых объектов. Информационное оповещение проводится по магистральным улицам, во дворах и в местах массового отдыха горожан.

Ранее главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин одной из ключевых причин роста заболеваемости коронавирусной инфекции в Алматы назвал продолжающиеся нарушения со стороны населения - организацию и проведение массовых мероприятий. Подобные нарушения явились причиной заражения 38% заболевших, участвовавших в различных массовых мероприятиях.

Обращаюсь к организаторам тоев. Вы подвергаете опасности не только себя, но и всех гостей, пожилых родственников, которые, подхватив инфекцию, заносят в семьи. А также ставите в неудобное положение гостей, которые в разгар тоя или поминок вынуждены покинуть по требованию мониторинговых групп мероприятие", - сказал Бекшин, призвав алматинцев, учитывая осложнение эпидситуации, не пренебрегать требованиями эпидемиологов и строго соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и не посещать места массового скопления людей.

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