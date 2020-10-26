Свадьбы и кудалык продолжают проводить в Алматы

Мониторинговые группы Алматы продолжают осуществлять усиленный контроль за соблюдением ограничительных мер на территории мегаполиса.
За 24 октября группы провели 59 проверочных мероприятий по соблюдению ограничительных мер. С нарушениями выявлено 11 объектов, по выявленным нарушениям материалы будут переданы для принятия административных мер в отношении юридических лиц. По данным объектам будут приняты административные меры согласно части 1 статьи 425 КоАП РК - штраф в размере 230 МРП. В случае повторных случаев будет ставиться вопрос о приостановлении деятельности в судебном порядке.
В Алатауском районе были выявлены объекты общественного питания, в которых проводились торжественные мероприятия (свадьбы, банкеты) с массовым скоплением людей:
1) ресторан AINABAI HALL, микрорайон Зердели, 2а - проводилось мероприятие (кудалык) на 50 человек;
2) ресторан "Томирис", микрорайон Кок-Кайнар, улица Жангельдина, 2 - проводилось мероприятие (свадьба) на 40 человек;
3) ресторан "Бодрум", улица Алмерек Абыз, 2 - проводилось мероприятие (свадьба) на 70 человек;
4) ИП "Зере", магазин, микрорайон Нуркент, 5/22 - отсутствуют санитайзеры, продавец находилась в помещении без защитной маски;
5) ТОО Happy event, микрорайон Нуркент, 5/22 - продавцы находились на рабочем месте без защитной маски, отсутствуют дезинфицирующие коврики, отсутствуют санитайзеры для обработки рук;
6) ИП "Алтын Ару", магазин сладостей, микрорайон Нуркент, 5/26 - продавец находилась на рабочем месте без защитной маски и без перчаток, отсутствуют дезинфицирующие коврики и санитайзеры, не проводится термометрия сотрудников с внесением данных в журнал;
7) ИП "Агибаева", продовольственный магазин, микрорайон Нуркент, 5/26 - отсутствуют санитайзеры для посетителей.
Наурызбайский район: зал торжеств "Ильхан", микрорайон Калкаман-2, улица Айтей батыра, 88 - проводилось мероприятие (свадьба) на 100 человек.
Алмалинский район: были выявлены объекты, нарушавшие режим работы (работа после 23.00, реализация кальяна и объекты, на деятельность которых введен запрет согласно ПГГСВ):
1) лаунж-бар "Мята" - работа после 23.00 часов, реализация кальяна посетителям;
2) караоке "Гранд опера" - временный запрет деятельности;
3) кафе Finik - работа после 23.00, реализация кальяна посетителям.
Мониторинговые группы в составе местной полицейской службы и государственно-правового отдела также проводят информационное оповещение горожан по соблюдению карантинных мер, социальной дистанции и масочного режима, а также режима работы разрешенных торговых объектов. Информационное оповещение проводится по магистральным улицам, во дворах и в местах массового отдыха горожан.
Ранее главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин одной из ключевых причин роста заболеваемости коронавирусной инфекции в Алматы назвал продолжающиеся нарушения со стороны населения - организацию и проведение массовых мероприятий. Подобные нарушения явились причиной заражения 38% заболевших, участвовавших в различных массовых мероприятиях.
Обращаюсь к организаторам тоев. Вы подвергаете опасности не только себя, но и всех гостей, пожилых родственников, которые, подхватив инфекцию, заносят в семьи. А также ставите в неудобное положение гостей, которые в разгар тоя или поминок вынуждены покинуть по требованию мониторинговых групп мероприятие", - сказал Бекшин, призвав алматинцев, учитывая осложнение эпидситуации, не пренебрегать требованиями эпидемиологов и строго соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и не посещать места массового скопления людей.
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